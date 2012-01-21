Рух: путь лишь один - свергнуть диктаторский режим

Народный Рух Украины призывает демократические силы к объединению ради сохранения Соборности и Независимости государства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении НРУ по случаю Дня Соборности Украины.

"Народный Рух Украины неоднократно призывал к объединению демократических сил и последовательно демонстрировал свою готовность к нему ради общей победы. Сегодня на оппозиционных силах лежит исключительная ответственность за сохранение Соборности и Независимости Украины. Путь к этому лишь один – свергнуть диктаторский режим на осенних выборах 2012 года. Лидеры партий, которые откликнулись на призыв из-за решетки Юлии ТИМОШЕНКО, берут на себя эту ответственность", - говорится в заявлении.

Народный Рух Украины убежден, что, объединившись, оппозиция сможет «дать отпор антиукраинским и антидемократическим действиям» власти.

В НРУ напомнили, что 22 января 1990 года Народный Рух Украины стал инициатором живой цепи Единения, которой украинцы соединили Восток и Запад Украины. Почти три миллиона человек, взявшись за руки, символически объединили Украину и отметили 71-ю годовщину Соборности Украины.

"Собственно, 22 года назад в Украине началось возрождение национально-демократического движения. Сегодня в Украине продолжается наступление на демократические завоевания, в свое время утвержденные Актом Единения, цепью Единения, Студенческой революцией на граните, а впоследствии - Помаранчевой революцией.

Власть демонстрирует пренебрежение к собственному народу, государству, и не способна обеспечить национальные интересы Украины. Вместо решения проблем социально-экономического кризиса и обнищания украинцев, Президент отменяет День Свободы, и назначает его вместе с Днем Соборности на 22 января, пытаясь не усилить, а таким способом размыть как соборность, так и свободу", - считают в НРУ.

"Через 20 лет независимой Украины возобновились политические преследования, власть пренебрегает принципами верховенства права, свободы слова и демократии, уничтожается европейский цивилизационный выбор украинцев, планомерно сдаются ключевые национальные интересы. Власть собственными руками способствует колонизации Украины", - подчеркивается в заявлении.