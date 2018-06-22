Игорь Грынив: я бы эту власть назвал просто - «Моя семья»

Игорь Грынив - народный депутат Украины, член политической команды БЮТ, один из основателей партии "Реформы и порядок". Обычно у победы много родителей, но отцовство Грынива-политтехнолога в электоральных победах блока "Наша Украина" (2002 год), президентской победе Виктора Ющенко и парламентской победе БЮТ, с которой он работает с 2007 года, не отрицает никто.

Игорь Грынив и на сегодня остается одной из наиболее значимых фигур центрального штаба БЮТ. УНИАН обратился к нему за интервью.

Игорь Алексеевич, самый частый упрек, который звучит в сторону оппозиции, это то, что она якобы сотрудничает с Банковой. О какой из оппозиционных партий не зайдет речь, то, кажется, всех кто-то когда-то видел в Администрации Президента. Может ли в принципе сегодняшняя оппозиция работать в политике, не сотрудничая с АП?

Определимся с терминами. Оппозиция в сегодняшнем варианте не может работать с Банковой. Ни при каких условиях. Потому что сегодняшняя власть создала порядок, в котором нет никакой консенсусной демократии. Власть четко ищет свою опору и строит свою очень узкую вертикаль власти. При том, она не опирается ни на какие широкие массы или даже любые слои населения. Она базируется на репрессивном и карательном аппарате, на медийном и деловом контроле. Власть впервые в новейшей истории построена на другом принципе. Она даже не пытается расширить свою социальную поддержку, а сужает ее. Ее рейтинги падают даже не из-за неудач. Знаете, в политике есть понятие "наш - не наш". Четкое разделение было, когда создалась "Наша Украина". Тогда распределение продолжилось на оранжевых и бело-голубых. Кстати, опасная была тенденция. Но на сегодня нет территории, социальной группы или класса, который бы мог сказать: "Это наша власть". Если бы я имел задачу придумывать название этой политической силе, то назвал бы просто "Моя семья".

Ну а как же 20% поддержки партии власти?

20% - это миф, о котором мы поговорим позже. Но возвращаясь к разговору об оппозиции. Сейчас в оппозиции находится огромное количество людей. У меня нет ни одного знакомого, который бы был не в оппозиции. Ведь даже депутаты, члены Партии Регионов в парламентских кулуарах, начинают рассказывать, какое плохое правительство или какая плохая Администрация Президента, или какой плохой президент.

Если говорить об украинском народе и его сегодняшнем отношении к власти, я бы провел такую ​​аналогию. Наш народ умный, он знает, как пользоваться граблями. И он понимает, что на грабли наступать нельзя, ибо будет больно. Но если другие наступают на грабли от незнаний, то украинцы наступают на грабли потому, что... судьба такая. (Смеется.) И подошли к граблям и опять думают: наверное, надо на них стать. Мы понимаем, что у нас плохие руководители, анекдоты составляем, песни, но что поделаешь: судьба такая. Поэтому задача оппозиции в том, что она не должна давать власти разрешение управлять, как та захочет. Оппозиция должна найти формы борьбы с этой властью, люди должны поверить, что они достойны лучшей власти и лучшей жизни.

Игорь Алексеевич, ПРП сделала заявление об объединении с "Батькивщиной". Вашей партии либералов-умников исполнилось бы 15 лет, но теперь ваше ядро ​​станет частью "Батькивщины"...

Объединение завершится после выборов. По нынешним правилам, если ПРП хочет войти в парламент, то нужно определяться - с кем. Или идти самостоятельно. Хотя считаю, что нет никаких причин быть такими глупыми. В период такой ответственности и борьбы нужно монтироваться в существующие политические команды. Или идти по мажоритарному округу. Относительно нашего участия в выборах скажу вам: именно ПРП была инициатором создания Комитета сопротивления диктатуре. Модераторами процесса являются члены нашей партии. И на самом деле это также является ответом на ту ситуацию, которая есть в обществе. Сегодня необходимо создать инструменты, которые смогут обеспечить неотвратимость европейского вектора развития Украины и отстранить от власти сегодняшнюю политическую силу.

А относительно "либералов-умников"... ПРП создавалась не на бюрократическом принципе ячеек, структур, а на командном принципе. Это была команда политически самодостаточных единомышленников, объединившихся для совместного участия в выборах и в готовности к совместной ответственности. Если брать 2002 год, то мы были составной частью блока "Наша Украина". Тогда существовала смешанная система выборов. И количество мажоритарщиков, которые пришли от ПРП, была максимальной среди всех партий-участников блока. Когда я сегодня смотрю на парламентские списки, порой с иронией, порой с сожалением, я вижу, сколько бывших членов ПРП сидит в сегодняшнем составе парламента во всех политических силах - начиная от Батькивщины и заканчивая регионами.

Это вы о Головатом?

В Регионах это Тарас Чорновил, Владимир Сивкович, еще с десяток депутатов в других партиях...

Сколько вы возьмете по мажоритарке?

Я занимался разработкой стратегии блока "Наша Украина" на выборах 2002 года. Блок возглавлял Виктор Андреевич Ющенко. Он в присутствии десяти человек спросил меня, какой результат даст эта стратегия. Я сказал: мы проведем семьдесят человек в парламент по пропорциональной системе и выигрываем 50 округов. Через год в пропорциональной части мы получили ровно семьдесят мандатов и выиграли 52 или 53 избирательных округа. Делая тогда тот прогноз, я заметил, что вопрос только в том, как мы выставим кандидатов и не будем ли друг с другом бороться.

Два правила. В оппозиции не может быть двух кандидатов по округу - первое. Второе: это должны быть адекватные кандидаты, которым бы поверил избиратель. Тогда "Батькивщина" пошла отдельно, но мы никогда не критиковали друг друга на округах. Ситуация сегодня подобная. Конечно, была бы оптимальной ситуация, если бы шел единый список. Но, если единого списка не будет, то согласование мажоритарщиков просто необходимо. И тогда у нас будут все шансы взять от 116 до 120 мандатов в мажоритарной части списка. Это те округа, где суммарный рейтинг участников КОДА выше, чем у партии власти.

А как будет с Виталием Кличко?

Это вопрос, который должен себе задать Виталий Владимирович. Напомню, что ПРП один раз наступила на эти грабли в 2006 году, когда мы пошли вместе с Порой, и если уже прозвучало имя Виталия, то и с Виталием Кличко вместе. Надо было тогда договариваться с другими и идти широким фронтом.

2006 год - это было такое заметное поражение Виталия Кличко и ваше лично, что там говорить...

Я прогнозировал поражение на парламентских выборах. Когда накануне выборов состоялся съезд ПОРА-ПРП, то я поздравил собравшихся фразой: "Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя". И это урок, на самом деле. Сегодня глубоко проигрышная стратегия для политической силы - пробовать саморелизовываться за счет разочарованности всеми.

Я руководил избирательной кампанией Кличко, когда он шел на выборы мэра. Для Виталия Владимировича была главная цель не реализация себя, как политика, а реализация «чемпионских» амбиций. Его чемпионский титул - это мэр Киева.

Возвращаясь к оппозиции, в идеале здесь я поддерживаю инициативу Тимошенко о едином политическом списке. Он был бы гарантом устранения от власти сегодняшней политической команды. По мажоритарке мы в КОД согласуем все 225 округов. И верю, что найдем 225 проходных кандидатов.

На сегодняшний день рейтинги власти это - 15 процентов.

Ну они еще кампании не начинали...

Такое впечатление, что они вообще не заботятся о рейтинге. Они заботятся лишь только о своих доходах. Имея рейтинг менее 15%, трудно на что-то надеяться. В сегодняшней ситуации поддержка власти скатилась до "ядра" (это те, кто голосуют за Регионы всегда). Разочарование сумасшедшее. Даже гениальный по потере рейтинга политик Виктор Ющенко проигрывает в способности терять рейтинг Януковичу. Ни один политтехнолог не сумел бы так потерять рейтинг, как делают упомянутые политики... Еще одно Межигорье в Крыму и вертолетную площадку - и он может разрушить рейтинг до нуля. А начинал с 60%...

Партия Регионов спит и видит продажу ГТС или еще чего-то, чтобы перед выборами получить много денег и некую толику раздать избирателям и получить голоса. Я готов дать бесплатный совет ПР. Это не поможет, это не гречку раздавать в одном отдельном взятом городе. Для людей Украина значит гораздо больше, чем они думают. Люди разочарованы и дезориентированы. Но понимание, что голос нельзя продать за гречку, имеют уже все.

Один из регионалов спросил меня, может ли Янукович завоевать второй президентский срок? Я сказал: может, но для этого нужно подарить Украине Межигорье. В ответ услышал: тогда это невозможно.

Скажите, как политехнолог, эти сообщения, что Тимошенко в тюрьму передали торт, морепродукты или коричневый сахар, как-то влияют на избирателя?

Люди уже давно не верят басням по телевизору. Дискредитация Тимошенко и все остальное - это некрасиво, но, скажем, эти методы действуют в политике. Но все, что они делают с судом, - это уже не проблема Тимошенко. То есть ради того, чтобы посадить Тимошенко, они разрушают судебную систему государства, основы политической конкуренции. В действительности, они разрушают гораздо больше. Хочу рассказать полушутку. Харьковские ученые предложили бывшему президенту построить у нас адронный коллайдер, такой как в Швейцарии. Он почесал затылок и говорит, что опасно, люди в случае чего погибнут. Те нашли "аргумент": но ведь и Тимошенко погибнет. - «Тогда строим!" В такой шутке живет и сегодняшняя власть...

Одна из тем российского телевидения - неудачи арабских революций. Они плавно переходят в темы провалов цветных революций вообще. Мессидж, что мировая закулиса устраивает протесты, последствия плачевные, венчает мысль, что майданы - невозможны. Что вы скажете об этом?

«Восток - дело тонкое». Украина - не Восток. Правила, по которым действуют люди и развивается общество отличаются очень сильно. В Украине также есть опыт колиивщины, гайдаматчины. Но ключевым, ментальным стержнем для украинского бунта была вольница, свобода. За все годы. Восточное общество меняя власть, не меняет правил. Оно просто убивает суверена и строит такое же иерархическое общество. Причиной для украинских восстаний, в том числе на Майдане, было то, что у людей забрали свободу, в том числе свободу выбирать. Поэтому, на мой взгляд, параллель с Украиной очень искусственная. Не знаю, подходит ли аналогия к России, потому что бунт в России всегда был очень восточный и страшный. Но нами руководили другие мотивы. Не миф об империи, о сверхдержаве, а мечта о государстве. Знаете как кто-то сказал: становлюсь на колени только перед Богом, да и то - по охоте. Это украинский образ мышления. И этим отличаемся и от восточных обществ, и от западных моделей, где ключевым является поиск компромиссов.

К вашей фракции приковано внимание журналистов. Каждое движение членов БЮТ как-то трактуется, каждая кадровая перестановка обрастает интерпретациями. Поэтому хочется услышать от вас ответы на два вопроса. Почему из фракции ушел Забзалюк? - Он выполнял роль спецназа в самый тяжелый для Тимошенко момент... И второй: стоит ли уже так осуждать Королевскую? Ну хочет она быть самостоятельным лидером... Ну что тут плохого, если хочет?

По Забзалюку... Я не владею полной информацией. Но, как предположение, человек вышел из политики. Вышел по своим глубоко субъективным причинам. И даже, зная эти причины, я не имел бы права о них говорить.

А что касается проектов. На сегодняшний день я не вижу угрозы внутри политической силы, которая называется Блок Юлии Тимошенко. Сегодня блок Юлии Тимошенко является легальным субъектом права в Украине. В блоке есть партия УСДП, возглавляемая Королевской. Как и партия ПРП, которую возглавляет Соболев, и есть партия "Батькивщина", возглавляемая Тимошенко. Как себя поведет та или иная политическая сила во время избирательной кампании и будет предметом нашего осуждения или поддержки. Избиратели дадут оценку тем или иным политическим силам. Я надеюсь, что политическая оценка всех сил Блока будет глубоко положительной.

А Турчинов примет Королевскую в список?

Это зависит от Королевской. И давайте уточним: слово Тимошенко должно быть определяющим, в том числе в таких сложных вопросах, которые задаете вы.

В моем понимании стопроцентное право ответить на этот вопрос имеет только один человек, потому что она имеет больше информации, больше понимания и больше ответственности. По факту, вся ответственность сейчас лежит на Тимошенко. И сейчас она сидит в тюрьме, а не мы. Поэтому следует быть последовательными. Ее вес в этих процессах - ключевой.

К ней у всех членов команды - высокое доверие.

А техническая возможность управлять составлением списка остается?

Извините, это смешной вопрос. Конечно, Тимошенко изолирована. Возможности встречаться, передвигаться и выступать у нее ограничены. Но она не изолирована от информации и возможности высказывать свою позицию.

Я могу представить, что вы заходите в Верховную Раду с неплохим результатом. А если Яценюку предлагают должность премьера и он на нее соглашается?

Если Яценюку вдруг предложат премьера и он согласится, то будем иметь следующего Тигипко и следующую кривую падения рейтинга "Фронта Змін" и Арсения Петровича. Но Украина - президентская страна. Программа минумум оппозиции - не допустить изменения правил игры на выборах 2015 года, не допустить изменений в Конституцию, не допустить смены власти через условно-легитимную процедуру избрания президента в парламенте.

Что-то за годы пребывания во власти Януковича меняется в президентском окружении?

Уменьшается количество людей, принимающих решения. Уменьшается до фантастически маленького числа. Если раньше говорили о трех колоннах президентской власти, или трех потоках, которые контролирует Семья, то теперь можно сказать, что одна колонна поглощает остатки других, усваивая и их сферы ответственности.

Олигархи при этом удовлетворены? Нет конфликта?

Они в оппозиции, это правда. Но это такая добрая, выгодная оппозиция. Состояния же растут.

То есть оппозиция не может опираться на владельцев активов?

Один из принципов системной оппозиции заключается в том, что ни один олигарх добрую и честную власть не построил.

Вы уже продумали стратегию на предстоящую кампанию?

"Есть ли у вас план, мистер Фикс?" (Смеется, цитируя известный мульфильм) - "Да. Я задержу этого Фога".

Беседовала Лана Самохвалова