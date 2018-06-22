Хорошковский: удар по судьбе Клюева, Тигипко и сюрприз для Ахметова?

Валерий Хорошковский назначен министром финансов Украины. Позволяло ли его деловое резюме претендовать на эту должность? Чего в этом назначении больше - политики или политэкономии? Насколько вероятно, что это кресло для господина Хорошковского является транзитным в получении должности премьер-министра? И есть ли какие-то основания у слухов о российском лобби? С этими вопросами УНИАН обратился к экспертам.

Виктор Небоженко, политолог, директор Центра «Украинский барометр»:

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ЭТО НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХОРОШКОВСКОГО

Я знаю Хорошковского много лет, и считаю, что профессионально он на своем месте. Другое дело, не знаю, какое мужество нужно иметь, чтобы идти на должность министра финансов в тот момент, когда страна должна отдать до лета 9 миллиардов долларов долгов. Честно говоря, это нерациональное поведение. Но, наверное, он считает, что с помощью налоговой, таможни, СБУ его робота принесет пользу. Это назначение – страшный удар по судьбе Клюева. Это также страшный удар по судьбе Тигипко, который имитировал и молодого, и реформатора. И это, я думаю, большая неожиданность для Ахметова.

Какая роль Москвы? Здесь такая драматургия... Россия влияет на кадровые назначения. Она мечтает, что наши газовые активы перейдут ей. Но встает вопрос, что будет дальше?

Эту же ГТС нельзя вывезти за границу, продать... А чтобы ее использовать, России необходимо иметь в Украине маленькую газпромовскую хунту. Своего главу Администрации, своего профильного министра, своего председателя СБУ и премьера. Все они должны обслуживать Газпром. Потому что как только Украина передаст активы России, Президент не будет иметь влияния на эти четыре фигуры. Их будет назначать Газпром. Украинская ГТС может функционировать в интересах России, только если эти четыре лица будут поддерживать непубличную договоренность с Россией. Потому что любая следующая власть расторгнет соглашение относительно ГТС. После того, как Украина передаст России ГТС, все программы следующих политиков сведутся к лозунгу: мы придем к власти и расторгнем соглашение.

Владимир Лановой, экс-министр экономики, президент Центра рыночных реформ:

ХОРОШКОВСКОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК БИЗНЕСМЕНА, КОТОРОГО ДОПУСТИЛИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФИНАНСАМ

Экономической логики в этом назначении я не вижу. Если предыдущий министр - Ярошенко - финансов в широком понимании слова не знал, то Хорошковского можно определить как бизнесмена, которого допустили к государственным финансам. Во многих странах давать должность такому лицу запрещено законом. Потому что на такой должности человек думает о своем имуществе. Но для нашей страны это не запрет. Это правило. Поэтому здесь есть своя логика. Логика собственных интересов, собственного обогащения. Назначение бизнесменов на государственную должность - это плохая традиция нашего государства. Если говорить о российских привязках упомянутого лица, то не знаю, достоверно ли это. Если эти слухи имеют под собой почву, то это недопустимо. Человек, если он не предан своему государству, не может быть руководителем в правительстве.

Алексей Гарань, политолог, доктор исторических наук:

НАЗНАЧЕНИЕ МИЛЛИАРДЕРА, ОЛИГАРХА, МЕДИАМАГНАТА НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учитывая послужной список нового министра и уровень должностей, которые занимал Хорошковский, с профессиональной точки зрения он подготовлен для такой должности. По крайней мере, к этой должности он готов больше, чем к предыдущей - председателя СБУ. Но в обоих случаях закладывается огромный конфликт интересов. Потому что мы понимаем, что назначение миллиардера, олигарха, медиамагната не отвечает интересам национальной безопасности. Тем более, что когда он возглавлял СБУ, СБУ предпринимало действия, которые и противоречили национальным интересам, и вредили Януковичу. Тем не менее, он - генерал армии, а с одной стратегически важной должности его перевели на другую стратегически важную должность. Хорошковский ассоциируется с группой РУЭ, которая за последние два года получила непропорционально большое влияние в окружении Президента. У Хорошковского, говорят, бизнес-интересы в России, и возможность последующего его назначения на должность премьера (не знаю, насколько это достоверно) будет означать усиление российского влияния на Украину. Во время пребывания Хорошковского на должности председателя СБУ был подорван европейский вектор внешней политики Украины. Думаю, что срыву евроинтеграции посодействовали и действия СБУ. А это отвечает российским интересам. По крайней мере, так, как их видит официальный Кремль. Но назначение на должность премьера Хорошковского было бы таким вызовом другим группам влияния, что это не в интересах Януковича.

Борис Кушнирук, эксперт:

ДУМАЮ, ОН НЕ ДО КОНЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ, С КАКИМИ ОН ПРОБЛЕМАМИ СТОЛКНЕТСЯ

Хорошковский воспринимается как менеджер с определенными профессиональными знаниями, но с недвусмысленной репутацией. Причем она больше имеет эмоционально-политический характер, чем сугубо профессиональный. Он был министром экономики, председателем Таможенной службы в правительстве Тимошенко. И она, напомню вам, была им довольна до той поры, пока у них не возник конфликт в связи с газом РосУкрЭнерго. Поэтому воспринимать его негативно или положительно тяжело. Нужно понимать ситуацию, которая в самом Минфине довольно непростая. Хотя вес Хорошковского больше, чем у Ярошенко. Но чтобы эффективно управлять министерством, следует иметь полный контроль над налоговой и таможенной службами. Но я убежден, что контроль над налоговой ему не отдадут. Потому что налоговая сейчас находится, скажем так, в ведении Семьи. Вряд ли его кто-то пустит. А это значит, что вряд ли он сможет влиять на кадровые решения и иметь контроль над реальной ситуацией в министерстве. Я считаю, что для Хорошковского это – попытка реализовать новые амбиции. И, думаю, он не до конца представляет, с какими он проблемами столкнется. Относительно слухов о его российской ориентации... Если это так, то угрозы от этого были более существенные на должности СБУ, чем на должности председателя финансового ведомства. На должности министра финансов он выглядит менее странно.

Опрашивала Маша Мищенко