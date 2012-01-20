Патентная госслужба объясняет, почему нам не подходит Евразия

Государственная служба интеллектуальной собственности Украины заявляет, что ратификация Евразийской патентной конвенции экономически непривлекательна для Украины.

Так Госслужба отреагировала на обвинение коллектива «Укрпатента», который в распространенном 18 января открытом письме к руководителям государства заявлял, что «руководитель Госслужбы интеллектуальной собственности Николай ПАЛАДИЙ, вопреки государственным интересам Украины, активно осуществляет мероприятия с целью создания надгосударственного органа СНГ со штаб-квартирой в Москве в сфере регистрации «евразийских» торговых марок и по присоединению к Евразийской патентной конвенции».

В переданном УНИАН письме за подписью М.ПАЛАДИЯ Госслужба опровергает эти заявления и называет их «некомпетентными».

В частности, говорится в письме Государственной службы интеллектуальной собственности, «в ответе на обращение директора Патентно-юридического агентства "Дубинский & Ошарова" М.И.ДУБИНСКОГО председатель Государственной службы Н.ПАЛАДИЙ в письме № 4-12/346 от 17.01.2012 отметил, что в начале 2011 года во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины о целесообразности ратификации Украиной Евразийской патентной конвенции было подготовлено письмо в КМУ, в котором указывалось, что ратификация Евразийской патентной конвенции экономически непривлекательна для Украины, поскольку лишит экспертный орган Украины (Государственное предприятие "Украинский институт промышленной собственности") возможности стать международным поисковым органом, приведет к нивелировке его достижений и преимуществ, а также негативно скажется на деятельности института патентных поверенных».

«Я хотел бы заверить вас, что позиция Государственной службы интеллектуальной собственности Украины по указанному вопросу изложена в вышеупомянутом письме в Кабинет министров Украины и на сегодняшний день остается неизменной", – отметил Н.ПАЛАДИЙ в письме.

В прилагаемой копии письма Минобразования в КМУ "О ратификации Украиной Евразийской патентной конвенции" от 19 апреля 2011 года, в частности, отмечается, что стратегическим направлением внешней политики Украины является интеграция в Европейский Союз, а ряд положений Евразийской патентной конвенции не согласовываются с положениями Европейской патентной конвенции и Конвенции о европейском патенте для общего рынка, переговоры о принятии которой находятся на завершающей стадии.

При этом в письме МОН указывается, что несколько лет назад министерством было инициировано создание Межгосударственной региональной организации по вопросам охраны торговых марок со штаб-квартирой в Киеве.

В письме отмечается, что 16 апреля 2004 года в Санкт-Петербурге этот вопрос «обсуждался и нашел поддержку в ходе заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ», однако «из-за внутриполитических факторов в Украине указанный вопрос был снят с повестки дня международного сотрудничества».

Также МОН отмечает, что «Межгосударственная региональная организация будет действенной только при участии в этом проекте Российской Федерации. Принимая во внимание возобновление добрососедских и партнерских отношений между Украиной и РФ, считаем, что на сегодняшний день существуют необходимые условия для возобновления переговоров по указанному вопросу…». «Таким образом, поскольку ратификация Конвенции является экономически непривлекательной для Украины, считаем целесообразным рассматривать этот вопрос лишь при условии получения согласия Российской Федерации на создание Межгосударственной региональной организации…».

Детально с текстами писем можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной службы (sips.gov.ua).