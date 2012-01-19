Украинская делегация поедет договариваться с МВФ 24 января

Украинская делегация 24 января отбудет в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи со специальным посланником Государственного секретаря США по вопросам энергетических вопросов в Евразии Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

«Мы направляем 24 числа в Вашингтон нашу представительскую делегацию для встречи с МВФ. Мы хотим провести очередной раунд переговоров и надеемся на взаимопонимание с руководством Фонда», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также высказал надежду, что американская сторона будет способствовать Украине в вопросе урегулирования проблемных вопросов на переговорах с МВФ.

Как сообщал УНИАН, в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.