За прошедшие сутки из Киева вывезли 397 тонн снега

За сутки в Киеве вывезено 397 тонн снега и использовано 725,3 тонн песчано-соляной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении контроля за благоустройством КГГА.

В частности, по информации, поступившей от районных в городе Киеве госадминистраций, коммунальной корпорации «Киевавтодор» и коммунального объединения «Киевзеленстрой», к уборке столицы от снега было задействовано 561 единицы техники и 6 тыс. 822 работников коммунальных предприятий.

В частности: 338 единиц снегоуборочной техники и 869 работников КП ДЭУ, 51 единицу техники и 618 сотрудников КП УЗН и 126 единиц специализированной техники и 5 тыс. 304 работника КП УЖХ.

Кроме того, силами коммунального предприятия «Киевпастранс» очищено от снега 1 тыс. 98 посадочных площадок остановок, а работники коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» убрали 180 парковок.

По информации Главного управления здравоохранения о количестве полученных травм жителями города вследствие гололеда по сравнению с прошлыми сутками, их количество уменьшилось почти вдвое.

Следует отметить, что за отчетный день инспекторы профильного управления совместно с районными отделами благоустройства вручили нарушителям 345 предупредительных предписаний с требованием обеспечить уборку закрепленной и балансовой территории от снега и составили 58 протоколов по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.