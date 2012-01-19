Адвокаты Луценко заявили отвод судьям

Адвокаты экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявили отвод всему составу коллегии судей, которая рассматривает дело их подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ.

Он напомнил, что основанием для этого является, в частности, необоснованное принудительное удаление из зала судебного заседания народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Андрея ПАВЛОВСКОГО, проведение судебного заседания в отсутствие адвоката водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА и отсутствие одного из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО – Игоря ФОМИНА.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по указанному ходатайству.