Азаров положительно оценил работу Ярошенко на должности министра

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в целом положительно оценил работу Федора ЯРОШЕНКО на должности министра финансов в 2010-2011 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ сказал во время представления коллективу Министерства финансов нового руководителя Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

“Премьер-министр в целом положительно оценил работу предыдущего министра финансов Федора ЯРОШЕНКО в 2010-2011 гг., направленную на обеспечение выхода из кризиса и стабилизацию финансово-экономической ситуации в государстве”, - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ф.ЯРОШЕНКО поблагодарил коллектив за плодотворное сотрудничество и пожелал новому руководителю Минфина “успехов на такой ответственной должности”.

Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО и назначил на эту должность В.ХОРОШКОВСКОГО, который с марта 2010 года занимал должность председателя СБУ.