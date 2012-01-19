Завтра СНБО рассмотрит вопросы поставок газа в Украину

В пятницу под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Ориентировочно в 12.30 секретарь СНБО Раисы БОГАТЫРЕВА сообщит заявление для СМИ по итогам заседания (пресс-центр Администрации Президента, ул. Банковая, 11).

Как сообщает Zn.uaсо ссылкой на информированные источники, на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопросы поставок газа в Украину.

В частности, на заседании будут рассмотрены энергетические вопросы. По информации издания, на заседании СНБО планирует утвердить документы, связанные с поставками газа в Украину, в том числе, возможно, газовые директивы.

Ожидается, что в завтрашнем заседании будет большая закрытая часть, на которой и будут рассматриваться газовые документы.

Как напоминает «Зеркало недели», в период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА заседания СНБО проходят довольно редко. Кроме того, заседания СНБО зачастую отменяются или переносятся.

Последнее заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось 8 апреля 2011 года. На нем рассматривались вопросы повышения безопасности украинских атомных электростанций.

Тем временем в пресс-службе СНБО сообщили УНИАН, что во время завтрашнего заседания будет рассматриваться вопрос энергетической безопасности государства.