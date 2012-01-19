Луценко в пятый раз за день понадобилась помощь врачей

17:52, 19 января 2012
Политика
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В суде объявили перерыв

Бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО врачи в пятый раз за сегодняшний день оказывают медицинскую помощь в Печерском райсуде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в этой связи в заседании суда объявлен 10-минутный перерыв.

Как сообщал УНИАН, коллегия судей Печерского райсуда отказалась перенести сегодняшнее заседание из-за плохого самочувствия Ю.ЛУЦЕНКО.

 

 

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