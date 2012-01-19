Двух нардепов из зала суда вытесняли десять грифоновцев

Около 10 бойцов спецподразделения «Грифон» привлекались к принудительному удалению народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Андрея ПАВЛОВСКОГО из зала судебного заседания, где рассматривается дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, работники милиции оттеснили обоих депутатов из судебного зала.

При этом В.АРЬЕВ, улыбаясь, обратился к милиционерам: «Уважаемые господа офицеры, вы сейчас совершаете преступление против народных депутатов».

После этого оба народных депутата покинули здание Печерского суда.

Как сообщал УНИАН, председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК принял решение об удалении из зала суда всех лиц, которые не являются участниками процесса.

Основанием для принятия такого решения стало, по словам судьи, неподобающее поведение народных депутатов В.АРЬЕВА и А.ПАВЛОВСКОГО.

В.АРЬЕВ, в частности, после того, как суд решил продолжить судебное заседание, громко обратился к С.ВОВКУ: «Вы судья или гестаповец? Вы издеваетесь над человеком, тем более в этот большой праздник Крещения».

В свою очередь, А.ПАВЛОВСКИЙ обозвал судей «подонками».