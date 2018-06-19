Луганск: «Смертельный» старый Новый год

Трагедия в Луганске на Театральной площади 13 января, когда водитель иномарки на полной скорости врезался в группу молодых людей, шокировала весь город. Когда стали поступать первые сообщения о случившемся, многие не могли поверить, как такое могло случиться в самом центре города, возле городской елки, да еще и в праздничный новогодний вечер. До сих пор на площади стоит фотография 17-летней студентки Светланы Зуйковой, которая погибла на месте происшествия. Луганчане приносят к ней цветы…

Театральная площадь в Луганске – место оживленного автомобильного движения. Представьте себе: трехполосная дорога в обе стороны с качественным асфальтовым покрытием. Из года в год здесь устанавливается городская елка, вокруг которой в новогодние дни и днем и вечером всегда много луганчан. В прошлые годы автомобильное движение возле елки перекрывали, в конце 2011 площадку около нее просто огородили металлической оградой, поставили торговые палатки и детские аттракционы…

Почему? Многие луганчане считают, что из-за неудобства для сотрудников областной администрации, горсовета, налоговой, прокуратуры. Здания этих служб находятся неподалеку от площади и, когда она перекрыта, добраться до работы на автомобиле проблематично.

13 января около 20.45 вечера 29-летний водитель Георгий Осипов, двигаясь на большой скорости на «Nissan Tiida», пробил ограждение вокруг елки, снес торговую палатку и врезался в людей, пришедших на площадь отметить Старый Новый год. 11 человек от 14-ти до 18 лет получили травмы различной степени тяжести. Скорая помощь и милиция приехали в считанные секунды, водителя задержали на месте происшествия. От полученных повреждений 17-летняя Светлана Зуйкова погибла в машине скорой помощи.

18-летний Андрей Сапрыкин, девушка которого попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой, в час ночи 14 января написал на своей страничке в социальной сети: «На моих глазах всё случилось... На руках в крови девушка ... Соседние парни без сознания (один знакомый)... Друга сбила эта машина (оклемался), он видел умирающую девушку... Это трагедия для всех... Искренне выражаю свои соболезнования всем родственникам пострадавших. Ребятам, которые помогали скорой в госпитализации пострадавших - огромное спасибо!»

Очевидцы трагедии единогласно утверждают – водитель был в неадекватном состоянии и не понимал, что натворил. Об этом говорит и милиция, и медики, однако сразу установить, под действием какого препарата находился мужчина, эксперты не смогли.

«У человека, который въехал в толпу на автомобиле, экспертиза на алкоголь показала полное его отсутствие в крови, наркологическая экспертиза – предварительно - показала, что человек во время совершения ДТП был не адекватен. Но какое точно вещество вызвало его неадекватность, пока неизвестно», - заявил начальник Главного управления здравоохранения Луганской областной администрации Павел Малыш на пресс-конференции 16 января.

По неофициальной информации, водитель был под действием бутирата – лекарственного препарата натрия оксибутират, который применяется в хирургии, психиатрической и неврологической практике, а та же для лечения глаукомы и стимуляции гормона роста.

При применении в качестве наркотического вещества бутират усиливает релаксацию, вызывает неустойчивость психики, неадекватность.

Спустя 4 дня после трагедии друзья погибшей девушки, других пострадавших в ДТП и просто неравнодушные луганчане решили собраться возле городского исполкома на День памяти, а затем возложить цветы к фото Светланы Зуйковой на Театральной площади. Это фото поставили ее друзья, к нему горожане приносят цветы и свечи…

Однако скорбная акция превратилась в политический пиар. Некоторые общественные организации и местные партии, называющие себя оппозиционными, привлекли своих активистов, развернули флаги, транспаранты, вытеснив молодежь «на обочину». Они выкрикивали обвинения в адрес городских властей и даже просили тележурналистов «взять их в кадр». Возмущению журналистов не было предела, в ответ на это «оппозиционеры» назвали их провластными и обвинили в попытке срыва акции.

Некоторые общественники написали письмо президенту Виктору Януковичу с предложением вернуть смертную казнь, а еще восемь пострадавших написали заявление в прокуратуру с требованием переквалифицировать ДТП в террористический акт.

Из бюджета Луганской области выделено более 100 тысяч гривень на медицинскую помощь пострадавшим. На 19 января двое молодых людей продолжают находиться в отделении реанимации Луганской областной клинической больницы. Они перенесли операции на головном мозге. Состояние девушки и парня остается стабильно тяжелым.

О водителе Осипове, совершившем наезд на молодежь, говорит весь город. Он имеет юридическое образование, женат, воспитывает ребенка. По информации луганских СМИ, ранее Осипов занимался игорным бизнесом, но когда его запретили, остался безработным. Осенью 2011 года сотрудники ГАИ четыре раза составляли протоколы о нарушении им ПДД, в частности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые СМИ имеют данные о том, что ранее Осипов был сотрудником прокуратуры, но в областной прокуратуре эти данные опровергают. «В органах прокуратуры раньше он не работал», - говорится в официальном сообщении.

В то же время правоохранительные органы подтверждают, что Осипов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-секретаря ГУМВД в Луганской области Татьяны Погукай 11 января текущего года судом было принято решение о лишении Осипова прав управлять автомобилем. При этом она не уточнила, был ли это суд первой инстанции или же апелляционный.

«Если у него после апелляционного суда забрали права, то он не имел права вести автомобиль. Если же был только суд первой инстанции, то у него было еще 10 дней, чтобы подать апелляцию. Или же он ее не подал, то решение вступает в силу после истечения срока подачи апелляционного иска. А если же подал иск, то нужно ждать окончательного решения апелляционного суда. То есть, 13 января Осипов возможно имел право садиться за руль», - отмечает луганский адвокат Чудовский.

Учитывая все нестыковки в этом деле, прокуратура Луганской области проводит проверку и органов местной власти, и ГАИ, и ГУМВД «относительно полноты мер, направленных на предупреждение противоправных деяний».

В настоящий момент Осипов находится под арестом в следственном изоляторе Луганска.

В области это уже не первый случай шокирующего ДТП.

В декабре 2010 года председатель наблюдательного совета стекольного завода «Пролетарий» Александр Кадрин, будучи пьяным, в Лисичанске на пешеходном переходе насмерть сбил троих молодых людей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Апелляционный суд этот приговор оставляет без изменений и только Высший специализированный суда Украины 12 января этого года отменил приговор в связи мягкостью назначенного наказания.

В конце июня 2011 года луганский бизнесмен Дмитрий Бондаренко задавил беременную женщину на берегу озера в Славяносербском районе на глазах ее 10-летнего сына. Трагедии предшествовало замечание мужа женщины по поводу хамского поведения на пляже. Виновник трагедии выпивал на берегу водоема вместе с компанией. Когда алкоголь закончился, он сел в машину и уехал за новой порцией. Однако, вскоре он вернулся и направил транспорт прямо на отдыхающих. Под авто попала целая семья. По женщине машина проехала всеми четырьмя колесами, а на спине мужчины остановилась, затем развернулась. В результате 30-летняя женщина скончалась на месте, ее мужа доставили в реанимацию. В настоящее время водитель находится в СИЗО, а уголовное дело рассматривает суд.

...На 9 дней со дня смерти Светланы Зуйковой 21 января ее друзья, знакомые, очевидцы и неравнодушные к произошедшей трагедии луганчане снова придут на Театральную площадь чтобы возложить цветы на место трагедии. Люди собираются через социальные сети, там же выражают соболезнования в адрес погибшей, желают выздоровления пострадавшим и возмущаются поступком 29-летнего водителя.

И милиция, и прокуратура обещают, что Осипов понесет самое строгое наказание и не уйдет от ответственности.

Виктория Симбирская

Фото УНИАН