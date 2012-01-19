Хорошковский уже сегодня разъяснит подчиненным, что от них хочет Янукович

Министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ уже сегодня намерен разъяснить подчиненным задачи, которые ставит Президент перед Минфином.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время его представления коллективу Министерства финансов премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

“Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что уже сегодня проведет консультации с заместителями министра и руководителями департаментов и разъяснит им задачи, которые ставит перед Минфином глава государства”, - говорится в сообщении.

"Перед назначением я имел очень серьезный разговор с Президентом Украины. Были поставлены задачи, которые мы должны выполнять для достижения этих целей, а они очень прозрачные - это прежде всего социально-экономические задачи. И я думаю, что за счет имеющегося кадрового потенциала, с помощью премьер-министра мы выполним эти задачи", - цитирует В.ХОРОШКОВСКОГО пресс-служба правительства.