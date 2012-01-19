«Помочь» Арьеву и Павловскому покинуть зал суда позвали Беркут

В Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, прибыли бойцы спецподразделения «Беркут» для принудительного удаления из зала суда народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Андрея ПАВЛОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию суда подъехали джип и два автобуса с работниками спецподразделения.

Как сообщал УНИАН, председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК принял решение об удалении из зала суда всех лиц, которые не являются участниками процесса.

Основанием для принятия такого решения стало, по словам судьи, неподобающее поведение народных депутатов В.АРЬЕВА и А.ПАВЛОВСКОГО.

В.АРЬЕВ, в частности, после того, как суд решил продолжить судебное заседание, громко обратился к С.ВОВКУ: «Вы судья или гестаповец? Вы издеваетесь над человеком, тем более в этот большой праздник Крещения».

В свою очередь, А.ПАВЛОВСКИЙ обозвал судей «подонками».