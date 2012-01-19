Филарет: глава РПЦ Кирилл намерен ликвидировать независимость УПЦ МП

Киев. 19 января. УНИАН. Глава Русской православной церкви Патриарх Московский Кирилл поставил перед собой цель уничтожить независимость Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в интервью журналу Weekly.ua заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет. «С этим связаны его частые приезды в Украину, а в официальных документах Священного Синода русской церкви исчезло даже название «Украинская православная церковь». В постановлениях синода теперь говорится, что патриарх посетил Киевскую, Харьковскую Луганскую, Черновицкую епархию Русской православной церкви», - отметил Филарет. По его словам, все это свидетельствует о том, что руководство РПЦ «не хочет видеть самостоятельную украинскую церковь даже в составе Московской патриархии».

Филарет также отметил, что переговоры между УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью сорвались по вине Москвы. «Дело в том, что руководители УАПЦ ставят условие – удалить меня от руководства церковью. Дескать, Патриарх Филарет и Предстоятель УАПЦ митрополит Мефодий должны отказаться от должностей, а после этого церкви объединятся и выберут нового патриарха. Такое условие ставится в течение многих лет, потому что сместить меня с киевской кафедры – давнее желание Москвы. А митрополит Мефодий его озвучивает», - заявил патриарх Филарет.

Weekly.ua также приводит данные Всеукраинского социологического опроса населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» 22 ноября – 6 декабря 2011 года. Согласно результатам опроса, граждане Украины относят себя к следующим конфессиям: Украинская православная церковь Киевского патриархата - 31,1%, Украинская православная церковь Московского патриархата – 25,9%, Украинская греко-католическая церковь - 8,5% Украинская автокефальная православная церковь – 1,7%, Римо-католическая церковь – 1,1%, протестанты – 1%, мусульмане – 0,2%. Затруднились с ответом — 6,2%