Ющенко запретил однопартийцам идти на Софийскую площадь 22 января?

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил своим однопартийцам праздновать День Соборности и Свободы на Софийской площади Киева 22 января.

Об этом УНИАН сообщил источник в партии "Наша Украина".

К этому же, по словам собеседника агентства, В.ЮЩЕНКО подталкивает и другие оппозиционные партии, о чем стало известно 18 января после совещания с участием представителей УНП, «Украинской платформы – Собор», КУН и «Нашей Украины».

Источник напомнил, что «Наша Украина» является членом Комитета сопротивления диктатуре, и вчера же в другом офисе проходило параллельное совещание партий - членов КСД по обсуждению подготовки совместного митинга оппозиции 22 января на Софийской площади.

Собеседник агентства отметил, что ответы на вопросы, остались ли в «Нашей Украине» деятели, которые хотят реального объединения демократической оппозиции в КСД, или партийный руль находится в руках адептов пятой «оппозиционной» колонны, станут известны уже в это воскресенье, «когда в разнообразии партийных флагов появятся (или же нет) знакомые помаранчевые цвета».