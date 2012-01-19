Французский посол о Луценко: я увидел невиновного человека в клетке

Посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ считает, что у экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в суде нарушаются права на защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, побывав на заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО.

Перед этим жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО кратко рассказала послу, в чем именно обвиняют ее мужа, как проходит суд, как не предоставляется Ю.ЛУЦЕНКО медицинская помощь, в каких условиях он содержится, сообщила о состоянии здоровья экс-министра.

Послушав ее и посмотрев, как проходит судебное заседание, Ф.ЗИМЕРЕ сказал: «Я только что увидел человека в клетке. Если есть презумпция невиновности, то человек должен пользоваться этим. Следовательно, я увидел невиновного человека в клетке. Об обществе мы судим по тому, как оно относится к наиболее незащищенным людям, которые не имеют защиты. Об обществе судят и по его судебной системе, соблюдению основного принципа презумпции невиновности. Из тех обстоятельств, о которых я только что услышал, можно сделать вывод: право на достойную защиту в этом случае не обеспечивается. Я себе задаю вопрос: если судебная система позволяет себе так обращаться с господином ЛУЦЕНКО, с госпожой экс-премьер-министром ТИМОШЕНКО, с господином ИВАЩЕНКО, то какова же ситуация с теми, кто не может привлечь к себе общественное мнение, средства массовой информации? Я приехал сюда, чтобы увидеть реальное положение дел. Признаюсь, что во Франции у нас тоже не все совершенно и мы получаем критику со стороны Европейского суда по правам человека, но критика извне позволяет исправить недостатки».

Посол напомнил, что Украина и Евросоюз уже продолжительное время стремятся к сближению. «В последующие месяцы мы ожидаем результата такого сближения, и соблюдение прав человека является одним из критериев, положенных в основу сближения Украины с Евросоюзом», - сказал Ф.ЗИМЕРЕ.