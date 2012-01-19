Политолог: с Хорошковским может выйти то, что не вышло с Тигипко

Назначение Валерия ХОРОШОВСКОГО министром финансов может быть средством давления на премьер-министра Николая АЗАРОВА в вопросе подписания новых газовых контрактов с Российской Федерацией.

Об этом в комментарии УНИАН заявил политолог Вадим КАРАСЕВ.

«Возможно, Н.АЗАРОВ упорствует в сдаче ГТС на тех условиях, которые предлагает Владимир ПУТИН. Отставка Федора ЯРОШЕНКО и назначение В.ХОРОШКОВСКОГО призваны либо надавить на Н.АЗАРОВА (чтобы он подписал эти новые газовые контракты), либо чтобы это (газовые соглашения - УНИАН) подписывал новый премьер-министр, если Н.АЗАРОВ будет упорствовать и говорить, что он не сдаст национальные интересы», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он также отметил, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов также связано с поиском «телегеничного, моложавого, энергичного политтехнологичного типажа», который смог бы повести Партию регионов на парламентские выборы 2012 года по партийным спискам.

«С Сергеем ТИГИПКО этого не получилось, поэтому может выйти с В.ХОРОШКОВСКИМ, поскольку он соответствует этим критериям. Он более опытен в политтехнологических компаниях», - отметил эксперт.

Также В.КАРАСЕВ подчеркнул, что главной интригой будет то, сколько продержится В.ХОРОШКОВСКИЙ в должности министра финансов.

«Поведет Партию регионов с поста министра финансов, а возможно, и замахнется на более высокий пост, который предполагает главенство в списке Партии регионов», - отметил политолог.

При этом он отметил, что отставка Ф.ЯРОШЕНКО не означает автоматической отставки Н.АЗАРОВА.

«Но это будет зависеть, насколько В.ХОРОШКОВСКИЙ войдет в курс дела и так далее. Я думаю, что если бы Виктор ЯНУКОВИЧ созрел к отставке Н.АЗАРОВА, он бы просто поменял его на того же В.ХОРОШКОВСКОГО», - подчеркнул В.КАРАСЕВ.

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Как сообщал УНИАН, 18 января В.ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, руководитель Минфина в ходе личной встречи обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию.

Позднее В.ЯНУКОВИЧ своим указом назначил на должность министра финансов В.ХОРОШКОВСКОГО, который с марта 2010 года занимал должность председателя СБУ