Данилишин: за сменой министра пойдут более резонансные изменения

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает логичным назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, учитывая угрозу очередной волны кризиса.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН, который находится в Чехии, где он получил политическое убежище, заявил в комментарии УНИАН.

«Я считаю этот шаг президента логичным как раз учитывая угрожающую финансово-экономическую ситуацию, которая складывается в Украине и кризис, который, на мой взгляд, уже в ближайшее время может накрыть Украину», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что работой на прежних постах во власти В.ХОРОШКОВСКИЙ подтвердил свой высокий уровень антикризисного менеджера.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН предположил, что с приходом В.ХОРОШКОВСКОГО в Минфин Налоговая и Таможенная службы могут быть присоединены к этому Министерству.

«Учитывая возможность кризисной ситуации, на мой взгляд, наиболее уместным шагом для концентрации всех источников наполнения бюджета под контролем министра финансов была бы ликвидация Налоговой и Таможенной служб и преобразование их в департаменты Министерства финансов», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов еще в прошлом году обсуждалось с представителями международных финансовых организаций. «Ничего удивительного в этом назначении я не вижу. Еще в прошлом году в разговорах с руководством международных финансовых структур шла речь о возможной кандидатуре на должность министра финансов. Хочу отметить, что фамилия ХОРОШКОВСКОГО называлась как наиболее подходящая», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также предположил, что в Украине в скором времени можно ожидать изменения конфигурации власти на более высоком уровне, чем министерства.

«Не буду говорить о каких-то сферах влияния в определенных ветвях власти в связи с назначением нового министра финансов. Тут ситуация понятна сама собой. Сценарий реализуется достаточно интересный для изменения конфигурации власти в Украине. За этим шагом по смене министра могут последовать более резонансные изменения в системе госуправления. Я думаю, что это не последнее назначение. Возможны кадровые изменения и более масштабного характера», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.