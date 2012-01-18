В Минздраве опровергают информацию об уничтожении документов Тимошенко

В Министерстве здравоохранения Украины опровергают информацию об уничтожении документов медосмотра экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 7 января, который проводился после инцидента с потерей ею сознанию в колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения, руководитель комиссии врачей Минздрава, которые обследуют Ю.ТИМОШЕНКО, Раиса МОИСЕЕНКО заверила журналистов, что на сегодняшний день все документы об обследовании экс-премьера 7 января находятся в медицинском деле.

«То, что касается непосредственно подписей, где я лично ставила подписи или мои заместители, заместители председателя комиссии, ни одной записи я не увидела, чтобы она куда-то исчезла. Все находится в документах», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи более двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

В то же время в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы заявили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное и она находится под постоянным наблюдением медработников Государственной пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения.