Томенко: в ближайшее время трубу не продадут

В ближайшее время украинская власть не будет инициировать продажу газотранспортной системы.

Такое мнение озвучил вице-спикер Николай Томенко в эфире 5 канала.

"Минимум 75% процентов украинцев против приватизации ГТС. И в ближайшее время это не произойдет. И не только по причинам, что общество против, и оппозиция против. А из причин того, что ну реально и премьер, и президент говорят, что уже это серьезные военные действия между властями Украины и России", - заявил он.

"Россия хочет выиграть знаково перед президентской избирательной кампанией, а Украина не хочет проигрывать. Поэтому в этом двоеборье, я думаю, мы ГТС сохраним", - заявил политик.

Как известно, в конце 2011 года Томенко заявил, что после новогодних праздников парламент может рассмотреть вопрос о передаче полномочий по приватизации активов газотранспортной системы Кабмина.

Верховная Рада отложила принятие этого законопроекта.

Украинская правда