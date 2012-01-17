Могилев уже знает, что можно сделать из Юсуповского дворца

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ выступает за передачу Юсуповского дворца в поселке Кореиз на юге полуострова из управления Госуправделами Президента Украины в управление республики и создание там музея.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Я глубоко убежден, что нужно инициировать передачу этого здания Крыму и создания там музея. Тем более, как госдача он особой ценности не представляет - находится довольно далеко от моря», - сказал крымский премьер.

По словам А.МОГИЛЕВА, Крым «неоднократно настаивал» на создании музея в Юсуповском дворце. «С дворцом связан ряд исторических событий», - напомнил глава Совмина Крыма.

Многие интернет-СМИ 16 января сообщили со ссылкой на статью бютовца Сергея ТЕРЕХИНА в «Украинской правде», что Верховная Рада Украины исключила Юсуповский дворец в Кореизе из списка объектов, которые не подлежат приватизации.

Вместе с тем, крымские СМИ выяснили, что на самом деле речь идет об имении графа Юсупова в бахчисарайском селе Соколиное.

Юсуповский дворец в Кореизе и охотничий домик в Соколином построены по заказу семьи Феликса Юсупова одним и тем же архитектором - известным зодчим Николаем Красновым.

Во время Ялтинской конференции в Юсуповском дворце была резиденция Иосифа Сталина, в советские времена - «госдача №4». Затем по распоряжению Михаила ГОРБАЧЕВА его передали горсовету Ялты. В 1990-е дворец сдали в аренду частной фирме, там открыли отель. В 2001-м договор аренды суд признал недействительным, год спустя Ялтинский горсовет передал комплекс в госсобственность.

В Юсуповском домике в Соколином после Великой Отечественной войны поочередно размещались школа, местный совет, клуб с музеем и турбаза. Потом его отдали школе-интернату. Здание находится в упадочном состоянии.