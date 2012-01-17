Беларусь - Украине: Мыло должно быть мылом, а сыр - сыром

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявили, что, как и Россия, заметили ухудшение качества украинского сыра.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил РУСЫЙ выразил озабоченность по поводу качества украинских сыров.

«Подход должен быть один везде. Есть стандарт, есть качество. Есть белорусский, украинский, русский, казахские сыры, они должны отвечать потребительским качествам и нормативам, которые расписаны в техрегламенте», - отметил белорусский министр.

По словам М. РУСОГО, в технических регламентах, которые действуют в рамках Единого экономического пространства, четко прописаны допустимые нормы содержания различных добавок в продуктах питания.

«Мы ставим жесткий вопрос, что не должно быть заменителей молочного жира, так называемого пальмового масла, ни в мороженом, ни в маргарине, ни в сырах, нигде. Мыло должно быть мылом, а сыр должен быть сыром», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 8 января этого года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.