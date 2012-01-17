Янукович написал родным Кушнарёва письмо

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ написал родным, соратникам и друзьям Евгения Кушнарёва письмо в день пятой годовщины со дня смерти харьковского экс-губернатора.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

«Пять лет назад ушел от нас Евгений Петрович Кушнарёв, - говорится в письме. - Я думаю о том, что бывают в жизни мгновения, которые оставляют след на всех последующих событиях. Что бы ни было в дальнейшем – все будет иметь печать события, которое было неотвратимым. Утрата нашего товарища, друга, соратника – это именно то событие, трагический отзвук которого мы ощущаем и будем ощущать, сколько бы времени ни прошло».

«Семнадцатое января, - пишет В.ЯНУКОВИЧ, - дата, которая для нас всех, людей объединенных в одну команду, объединенных одними принципами и одними моральными ценностями, всегда будет днем памяти Евгения Кушнарёва. Вспомним сегодня Евгения Петровича и помолимся за его душу, чтобы Господь послал нашему Другу вечный покой и вечную память».

Сегодня в Харькове, сообщили в пресс-службе, от имени Президента возложили цветы на могилу Е.Кушнарёва.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января 2007 года в Изюмской больнице в Харьковской области в результате огнестрельного ранения, которого он получил на охоте. В то время он был народным депутатом Украины, заместителем председателя фракции Партии регионов.

Е.Кушнарёв родился 29 января 1951 года в Харькове. Был мэром Харькова, председателем Харьковской областной государственной администрации, занимал должность главы Администрации Президента Украины.