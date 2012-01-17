Королевская: власти готовят семь коррупционных «ловушек» для бизнеса

Правительство должно отозвать на доработку законопроект о внутренней торговле, поскольку, в случае его принятия, в проигрыше окажутся не только представители бизнеса, но и простые украинцы.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя правительственный проект закона «О внутренней торговле (№ 9443).

«Предложенный властью законопроект содержит семь коррупционных «ловушек» для бизнеса. Принимать его нельзя, поскольку еще большая часть украинской экономики окажется в тени, сократится производство, вырастут цены. Проигрывает не только бизнес, но и практически каждый украинец. Поэтому, я призываю Кабмин отозвать законопроект из парламента на доработку», - отметила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, правительственный законопроект в нынешнем виде только осложнит и так достаточно тяжелое положение бизнеса, поскольку предусматривает: создание новых контролирующих органов; введение дополнительной отчетности перед органами местного самоуправления, введение дополнительной финансовой отчетности; определение временных ограничений работы торговцев; введение новых дополнительных штрафов; создание дополнительных препятствий для Интернет-торговли. «Кроме того, особым цинизмом отличается введение требования к работникам в сфере ресторанного хозяйства иметь специальные квалификационные условия», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель Комитета по вопросам промполитики и предпринимательства считает, что в эти «ловушки» будет попадать практически каждый предприниматель, который продает товары и услуги, - от Интернет-магазина до кафе и ресторана. «Цель нормального закона о внутренней торговле - развитие и поддержка национального производителя, создание условий для нормальной рыночной конкуренции, создание в Украине новых рабочих мест. А данным проектом чиновники пытаются создать для себя новые кормушки», - подчеркнула народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена: внутренняя торговля - один из самых динамичных секторов украинской экономики. Только за 2011 год он возрос более чем в полтора раза - до почти 700 млрд. грн. Здесь сосредоточенно более 10% всех иностранных инвестиций в экономику страны. «Торговлю нужно максимально развивать и поддерживать. Необходимо установить цивилизованные правила игры для производителей товаров, продавцов и потребителей, которые позволят поддержать производителей, сохранить и создать рабочие места, повысить доходы тех, кто занят в этом секторе экономики», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Радой Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года. Законопроект стоял в повестке дня заседаний парламента на 13 января 2012 года, однако без объяснения причин не рассматривался и был снят с повестки дня.