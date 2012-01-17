Свидетель, который работал в Госказначействе, стал на сторону Луценко

Суд по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО допросил 60-го свидетеля – Юрия ЧУМАЧЕНКО, который в 2008-2009 годах работал в Государственном казначействе Украины в должности директора Департамента обслуживания смет главных распорядителей средств и других клиентов.

Как сообщает пресс-служба «Народной самообороны», к основным направлениям деятельности Департамента относится получение и проработка платежных поручений с подтверждающими документами от распорядителей средств, проверка их относительно правильности оформления согласно действующему законодательству.

По словам свидетеля, в 2008 и 2009 году Государственным казначейством Украины были взяты на учет обязательства МВД Украины перед ГП «Национальный дворец искусств «Украина» по соответствующим договорам.

Ю.ЧУМАЧЕНКО на уточняющий вопрос адвоката экс-министра Алексея БАГАНЦА ответил, что эти мероприятия во Дворце «Украина» проходили как торжественное заседание по случаю Дня милиции с участием Президента, премьер-министра и других официальных лиц.

На вопрос адвоката экс-министра Игоря ФОМИНА свидетель ответил, что торжественные мероприятия не противоречили постановлению Кабмина № 943. «У Госказначейства не было оснований отказать», - сказал Ю.ЧУМАЧЕНКО.

«Если бы мы нашли нарушения законодательства, то дали бы отказ», - уточнил свидетель.

На вопрос Ю.ЛУЦЕНКО, означают ли подписи специалистов Госказначейства, что все происходило в соответствии с действующим законодательством, свидетель Ю.ЧУМАЧЕНКО ответил, что все документы, договоры отвечали требованиям законодательства, расходование бюджетных средств происходило согласно Кодам экономической классификации расходов, нарушений выявлено не было.

Также свидетель Ю.ЧУМАЧЕНКО заявил, что не получал ни от Ю.ЛУЦЕНКО, ни от третьих лиц незаконных указаний.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).

Среди прочего Генеральная прокуратура обвиняет экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.