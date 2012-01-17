Министр внутренних дел пообещал жестко карать подчиненных за хамство

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО обещает принимать жесткие меры к подчиненным за непрофессионализм и хамство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время коллегии МВД в Киеве по итогам работы органов внутренних дел в 2011 году.

«Буду жестко наказывать за непрофессионализм и хамство, невыполнение служебной этики», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

В то же время, обращаясь через СМИ к гражданам, он призвал их сообщать ему через личный блог на официальном сайте МВД обо всех фактах негативного отношения сотрудников милиции к гражданам.

«Все факты противоправного поведения будут проверены и приняты соответствующие меры. Обещаю реагировать на все обращения без исключения», - заявил он.

В то же время, министр поставил задачу Главному штабу МВД срочно ввести во всех райотделах милиции «единое окно» для приема обращений и заявлений граждан. «Люди не должны искать в райотделе чиновника. Человек должен быть уверен, что его вопрос не останется без рассмотрения», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

При этом он обратил внимание подчиненных на то, что результаты их работы «должны оцениваться по качеству предоставленных услуг с учетом мнения граждан, органов местного самоуправления, общественных организаций».

Касаясь темы реформирования украинской милиции, министр отметил, что такие попытки осуществляются уже довольно длительное время, однако необходимого результата достигнуть не удалось.

По словам министра, попытки начать реформирование МВД начинались каждый раз с сокращения центрального аппарата, названий управлений и подразделений, но мало внимания уделялось кадровому обеспечению, профессиональной подготовке сотрудников.

В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что в коллективах органов внутренних дел наблюдается отсутствие профессионального ядра, не устраняются факторы, которые побуждают к коррупционным проявлениям.

Учитывая изложенное, министр призвал подчиненных ответственно относиться к исполнению своих профессиональных функций, как и всегда, оставаться вне политики, работать эффективно и приходить на помощь своевременно.