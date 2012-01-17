Посол Франции по правам человека просит о встрече с Тимошенко
11:27, 17 января 2012Политика
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Двухдневный визит в Украину
В Украине 18-19 января с визитом будет находиться Посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ.
Как сообщили УНИАН в Посольстве Франции в Украине, в рамках визита Ф.ЗИМЕРЕ обратился к соответствующим украинским органам с просьбой о встрече с Юлией ТИМОШЕНКО.
В среду, 18 января, в 14.30 он будет общаться с представителями СМИ перед входом в Качановскую исправительную колонию г. Харькова, где находится Ю.ТИМОШЕНКО.
Ф.ЗИМЕРЕ был назначен Послом Франции по правам человека в 2008 году. Бывший адвокат и бывший евродепутат, Ф.ЗИМЕРЕ был членом Коллегии адвокатов Парижа и Международной коллегии адвокатов Гааги.
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