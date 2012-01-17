Нардеп считает, что Россия зависима от Украины в газовом вопросе

Народный депутат Юрий Костенко считает, что не Украина зависима от России в газовом вопросе, а наоборот.

Такое мнение он высказал в эфире 5 канала 16 января вечером.

Костенко подчеркнул, что сейчас Россия проявляет неуступчивость в газовом вопросе, потому что Украина не может решить 20 лет подряд вопрос "так называемой энергетической независимости".

"Почему я постоянно подчеркиваю - так называемая энергетическая независимость. Потому что не Украина зависит от поставок энергоносителей из России, а Россия зависит от Украины, способна ли она будет продавать свой российский газ как Украине, так и западной Европе", - считает он.

Нардеп напомнил, что через газотранспортную систему Украины в 1991 году после провозглашения независимости, Европа получала более 80% газа. Сегодня, по словам Костенко, меньше в связи с Северным потоком, но это также почти 70%.

"Возникает логичный вопрос: кто от кого зависит? Украинское руководство должно было с самого начала украинской независимости стать на позицию того, что Россия зависима от того, договорится ли она с нами по пропуску ее газа на рынок Европы, или нет", - пояснил нардеп.

По его словам, при таких обстоятельствах, Украина бы сейчас от РФ не зависела.

"Вот тогда бы никто никаких газовых войн не объявлял бы, так как делает сегодня Россия. И никогда бы украинское руководство не зависело бы от того, на какую ногу станет российский президент", - подчеркнул Костенко.

Он также прокомментировал слова главы правительства Николая Азарова относительно того, что в Америке газ значительно дешевле, чем в Украине: "Премьер-министр должен был либо знать, либо вспомнить, что цена газа в США такая низкая, потому что в энергетической стратегии и в системе национальной безопасности США вопрос энергообеспеченности экономики стоит на первом месте".

"Если бы на первом месте у украинской власти, хотя бы не 20 лет, а 5 лет вопрос энергетического обеспечения экономики стоял бы на первом месте, мы сегодня также не имели бы газовых проблем", - подчеркнул Костенко.

Gazeta.ua