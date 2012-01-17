Сторонники Тимошенко отправят свои подписи в Нобелевский комитет

Активисты Харьковской городской организации политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» собрали около 2 тыс. подписей за выдвижение кандидатуры осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на получение Нобелевской премии мира.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Валерий ДУДКО.

Он отметил, что сбор подписей все районные партийные организации «Батькивщины» в Харькове будут продолжать до конца месяца. После этого подписи будут направлены в Нобелевский комитет.

В.ДУДКО подчеркнул, что эта инициатива «получила поддержку в Европе и Америке», и выразил убеждение что Ю.ТИМОШЕНКО в конечном итоге будет номинирована на получение Нобелевской премии мира.