Ландик решил, что его хотят осудить, чтобы не допустить в парламент

В Ленинском суде Луганска оглашение приговора по уголовному делу против депутата горсовета Романа ЛАНДИКА планируется на 19 января.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по данному уголовному делу прошли прения и судья удалилась для вынесения приговора. Планируется, что приговор будет оглашен в четверг, 19 января, в 11.00.

Прокурор Елена ЛИСИЦИНА в своем выступлении в ходе прений заявила, что считает уместным признать Р.ЛАНДИКА виновным и приговорить к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года и освободить его из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде.

По ее словам, смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора Р.ЛАНДИКУ является то, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, хорошо зарекомендовал себя в трудовой деятельности, у него молодая семья, а также, что пострадавшей Марии КОРШУНОВОЙ была выплачена денежная компенсация.

Адвокат пострадавшей Владимир РАКОВ заявил, что она не имеет ни моральных, ни материальных претензий к обвиняемому.

Однако адвокат настаивает на циничности и жестокости действий Р.ЛАНДИКА и считает повод для возникновения конфликта малозначительным. Он также потребовал привлечь к ответственности ряд свидетелей за дачу ложных показаний.

В то же время адвокаты подсудимого заявили, что считают уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА «сфабрикованным» и просят суд вынести ему оправдательный приговор.

Сам Р.ЛАНДИК, выступая в суде с последним словом, заявил, что не виноват и считает себя заложником политических интриг.

По его мнению, уголовное дело против него было возбуждено, чтобы не допустить его в парламент. Он сказал, что является депутатом Луганского городского совета двух созывов и в дальнейшем планировал баллотироваться в депутаты Верховной Рады.

Р.ЛАНДИК также заявил, что с целью его дискредитации «прессу купили за 3 млн. долл». и что «СМИ виноваты в смерти его крестной».

Подсудимый также добавил, что ни судья, ни прокурор ничего не решают, а все было решено даже до того, как ему разбили голову, и что за это было отвезено «несколько чемоданов денег».

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.