Вехи недели. Газовый триллер, робкий Янукович и оппозиционные страсти

Газовая тема опять становится основной в российско-украинских отношениях. Президент не демонстрирует давно анонсированной решимости в отношениях с Кабинетом Министров. Оппозиционеры соревнуются в интеграционных инициативах и устраивают смотры лебединой верности вождям.

Украину снова сГАЗили

Ожидания легкой прогулки в части выдачи Верховной Радой разрешения на оперативное управление газотранспортной системой Кабинетом Министров не оправдались. Этот вопрос даже не был внесен в повестку дня, вместо него граждане Украины могут наблюдать как три богатыря – Янукович, Азаров и Бойко – в лучших сказочных традициях пытаются защитить национальные интересы в энергетической сфере.

Тем временем из России день ото дня звучат резкие заявления. То официальный спикер «Газпрома» Сергей Куприянов намекает, что наша страна опоздала с пересмотром условий поставок газа. То главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обеспокоен донельзя качеством украинских продуктов. Для полноты картины не хватает только зажигательного спича Владимира Жириновского об украинцах, ворующих газ. Нервная реакция «Газпрома» на стремление Украины существенно уменьшить объем закупаемого «голубого золота» уже в этом году легко объяснима. Во-первых, наша страна является крупнейшим покупателем газа в Европе и, как заметил Виктор Янукович, платит за него самую высокую в мире цену. Во-вторых, энергетические отношения являются для Москвы эффективным инструментом интеграции на постсоветском пространстве, а в Киеве от братских объятий продолжают уворачиваться с непонятным для российской политической элиты упорством. В-третьих, даже в случае запуска «Южного потока» у нашей страны остаются крупнейшие подземные хранилища газа на границе с ЕС – лакомый кусочек для «Газпрома».

Всплеск энергетического патриотизма в исполнении высокопоставленных украинцев выглядит не совсем искренне. Но не будем забывать, что только практика является критерием истины, хотя в нынешней ситуации Украине нужны не отдельные подвиги, а всеобщая консолидация и согласованные действия. Правда, об этом остается только мечтать. Николай Азаров прав, заверяя, что новой газовой войны не будет. Похоже, будет такая российско-украинская дружба - хоть многометровую стену на границе возводи.

Преодолевая робость

Хотя в составе Кабинета Министров хватает чиновников, увольнение которых в Москве восприняли бы как проявление Киевом решимости, Виктор Янукович пока только собирается стукнуть кулаком по столу и устроить разнос работающим в правительстве подчиненным. Критика главы государства в адрес правительства оптом и в розницу звучит с прошлого года, но так и не вылилась в кадровые перестановки, если не считать увольнения второстепенных чиновников. Просьбы и пожелания в общении с министрами заметно диссонируют с культивируемым образом президента, неудержимого как обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Глава государства, осознанно или нет, преподносит себя согражданам как человека, не всегда решительного, потому управляемого. Вряд ли ему не достает политического опыта, чтобы просчитать ситуацию: усиление финансовых и властных позиций его старшего сына на фоне неспособности Виктора Федоровича перетряхнуть правительство будет вызывать разнообразные предположения. И о короткой скамейке запасных власти (впрочем, это уже аксиома), и о закрытом олигархическом кастинге на роль министров. Остается дождаться, когда у Януковича-отца начнет срабатывать инстинкт самосохранения.

Уже в товарищах согласья нет

Справедливости ради стоит признать, что оппозиция пока не ставит перед властью неразрешимых задач. Ее вожди сегодня куда больше заняты выяснением того, кто самый главный и легитимный, кому выдавать патент на роль временного лидера на время пребывания Юлии Тимошенко за решеткой. Правда, Виталий Кличко, как и полагается тяжеловесу, не стал мяться в уголке, а громко призвал оппозиционные силы договориться о взаимодействии и провести праймериз по мажоритарным округам для определения наиболее достойных кандидатов. У противников власти, готовившихся объявить праздник объединения в День Соборности на Софийской площади, призыв лидера «УДАРа» нашел не всегда приятные отклики.

Соратники Юрия Луценко напомнили ему о себе зажигательным вертепом под стенами Лукьяновского СИЗО. Предположение о возможности Виктора Ющенко баллотироваться в следующий парламентский созыв по мажоритарному округу можно отнести к разряду курьезов. В «сердечных» рядах продолжается выталкивание Натальи Королевской из рядов блока в самостоятельное социал-демократическое плавание. И только Арсений Яценюк с чувством собственной значимости и рейтинговой весомости поддержал повышение проходного барьера на парламентских выборах до 5%. Правда, всеведущий спикер Литвин не исключает изменения размеров проходного барьера в сторону уменьшения. А оппозиции, прежде чем начинать наступление на власть, придется навести порядок в собственных рядах.

Евгений Магда