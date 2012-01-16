В «Батькивщине» рекомендовали Авакову покинуть Украину

В партии «Батькивщина» рекомендовали своему однопартийцу, экс-губернатору Харьковской области Арсену АВАКОВУ выехать за пределы Украины, поскольку знали о готовящемся против него возбуждении уголовного дела.

Об этом в эфире телеканала ТВі заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО.

«Это решение нашей команды. Зная, что против Арсена АВАКОВА будет нанесен удар, наша рекомендация была, чтобы он был за рубежом», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что такое давление является подтверждением того, что в действительности выборы мэра Харькова выиграл именно А.АВАКОВ. Кроме того, прибавил вице-спикер, в партии «Батькивщине» убеждены, что А.АВАКОВ прошел бы в парламент по мажоритарному округу.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что пример с А.АВАКОВЫМ является подтверждением того, что власти и в дальнейшем будут открывать дела в регионах против свои влиятельных конкурентов, чтобы они не принимали участия в выборах.