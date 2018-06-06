От Януковича до Затулина. Кто на свете всех важней?

Среди ста самых влиятельных людей страны восемь - не граждане Украины, тридцать пять – бизнесмены, четверо – религиозные лидеры...

Труднее всего сотрудникам «Корреспондента» было объяснить народу, что опубликованный изданием 17 августа рейтинг ста самых влиятельных людей Украины, - не заказуха. Оно и понятно: возглавляет-то сотню Виктор Янукович. И как объясняет редакция свою позицию: «нынешний топ - это попытка помочь читателям оценить влияние отдельных личностей на жизнь страны в условиях фактического многовластия».

- У нас бывали времена и полегче при составлении рейтинга ста самых влиятельных украинцев, - сказал, вытирая крупные капли пота со лба, главный редактор «Корреспондента» Виталий Сыч.

Дело в том, что в предыдущие четыре года составления такого рейтинга самые влиятельные люди определялись как бы сами собой. Сейчас же в стране царит многовластие, что и породило известные трудности. Так или иначе, пальму первенства решили присвоить премьер-министру. Еще недавно его считали фигурой зависимой, марионеткой «донецких», но нет, он оказался вполне самостоятельным политиком, умножившим свое влияние среди населения. А потому: милости просим.

Президент оказался вторым в рейтинге «Корреспондента»: он хоть и сумел удержать баланс власти, но растерял значительную долю своих полномочий и популярности за прошедший год. Третьим стал Ринат Ахметов, четвертое место у Юлии Тимошенко, на пятом - Виктор Балога. Рейтинг главы Секретариата Президента вырос на 52 пункта по сравнению с прошлогодними показателями. Также неплохо – на 22 позиции, поднялся Григорий Суркис, занявший тринадцатое место. «Корреспондент» связывает это с тем, что ему удалось выбить право проведения в Украине Евро-2012. На 35 пунктов вырос рейтинг Олега Скрипки (N 51), на 46 – Владимира Кличко (N 49). Все это, конечно, пустяки по сравнению с тем, что впервые в топе, под номером 32, оказался Андрей Данилко, ранее в подобных рейтингах незамеченный.

Ему, конечно, все равно, но рейтинг киевского мэра Черновецкого (N21) снизился на одиннадцать пунктов. Ниже всего, по сравнению с предыдущим годом, опустился показатель Олега Блохина (N 83) – на 68 единиц. В списке - четыре религиозных лидера: глава УПЦ Владимир (N 33), глава Украинской церкви Киевского патриархата Филарет (N 35), сорок пятым идет глава греко-католиков Любомир Гузар. Председатель Совета раввинов Еврейской конфедерации Украины Яков Дов Блайх – шестьдесят шестой. Замыкает сотню депутат Государственной Думы России Константин Затулин.

Всем участникам рейтинга журнал дал своеобразные эпитеты. Так, Виктор Янукович стал «любимцем публики», Николай Азаров (N 6) – «мастером слова», Мороз (N 17) – «поэтом-ренегатом», совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ (N 18) – «завидным холостяком», тот же Затулин – «катализатором русофобии», председатель ЦИК Владимир Шаповал (N 64) – «анти-пидрахуем». В рейтинге появилось 27 новых фамилий, 35 участников списка – бизнесмены, восемь из этой сотни – не граждане Украины. Более половины списка - представители пяти главных политических сил страны. Представители «Корреспондента» заявили, что топ не высосан из пальца, в его составлении принимали участие двадцать экспертов, к которым обращался журнал. Это политологи, журналисты, ученые, искусствоведы, социологи.

Как уже было сказано, рейтинг давался нелегко, «Корреспонденту» пришлось затратить много сил, работая над ним. Но бывало и похуже: еще недавно конкурент «Корреспондента» журнал «Фокус» публиковал свои рейтинги едва ли каждую неделю. Так мир узнал о тридцати пяти самых перспективных политиках страны, о пятидесяти самых влиятельных дончанах, о пятнадцати самых завидных женихах, столько же тут было и невест. «Корреспондент» попытался отбиться рейтингом пятидесяти гривневых миллиардеров. Но куда там. «Фокус» излил рейтинг «Лучший город страны для жизни» и список самых влиятельных женщин страны. Естественно, было у этого журнала и свое мнение о самых богатых людях страны. Такая гонка чуть не поставила страну на грань полной девальвации подобных опросов. Дошло до того, что украинские рейтинги совершенно перестали пугать народ, за них на международном рынке не давали и ломаного гроша, тем более что большинство фамилий просто перекочевывали из одного списка в другой, из журнала в журнал. Менялись только их места в рейтингах и соус, под которым все подавалось. Однако вскоре в «Фокусе» сменилось руководство, и поток опросов прекратился. «Корреспондент» снова воцарился в статусе «производителя рейтингов», с чем его и поздравляем.

Антон Зикора