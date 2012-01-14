Начальник колонии говорит, что Тимошенко все еще у них

Начальник Качановской исправительной колонии №54 Харькова Иван ПЕРВУШКИН опроверг информацию в ряде СМИ о том, что экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО переведена в Киевское СИЗО.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Харькове.

На вопрос корреспондента УНИАН, где сейчас находится Ю.ТИМОШЕНКО, И.ПЕРВУШКИН ответил: «В колонии. У меня никаких документов нет».

Он объяснил, что при переводах существует соответствующая процедура, в частности, должен прибыть «официальный наряд на этапирование», который, как правило «заблаговременно присылается».