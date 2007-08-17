Мороз не собирается на пенсию ”ни с одной, ни с другой работы”

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ опровергает слухи о якобы строительстве им дачи. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, правдивой ли является информация в СМИ о том, что в Конче-Заспе ведется строительство дачи для А.МОРОЗА, он отметил: «я живу сейчас в доме в Конче-Заспе, который я заселил в 1998 году». «Сам я строительство не веду, и в смете Верховной Рады строительство какое-либо для Председателя Верховной Рады не предусматривается», - отметил А.МОРОЗ.

Отвечая на вопрос, сохранится ли за ним дача после того, как он уже не будет Председателем Верховной Рады Украины, А.МОРОЗ сообщил, что в соответствии с постановлением правительства, которое было принято в 1992 году, помещение за Председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины закрепляется и в дальнейшем для пользования.

В то же время он отметил: «Поскольку я не собираюсь уходить на пенсию ни с одной, ни с другой работы, поэтому меня этот вопрос не интересует».

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, который был с А.МОРОЗОМ на пресс-конференции, добавил, что Председатель Верховной Рады Украины проживает в доме площадью около 100 квадратных метра.