Золото за суп и куриное филе

Мы уже сообщали об удачном выступлении сборной Украины на Первом международном фестивале кулинарного искусства, состоявшемся 11-14 мая на острове Крит в Греции. В частности, украинцы завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях. Кроме того, золотую медаль в номинации “Блюда из куриного филе” завоевал шеф-повар ресторана гостиницы “Днепр” Вячеслав Грибов (фото 1), а в номинации “Суп из овощей” не было равных повару 6-го разряда того же ресторана Александру Хамазенко (фото 2). Вячеслав Грибов также получил “серебро” в номинации “Блюда из баранины”.

Чтобы подробней узнать о достижениях украинцев, мы отправились в ресторан гостиницы «Днепр», где встретили обоих поваров. С мастеров еще не сошел средиземноморский загар, а радость победы не успела потухнуть в повседневной киевской суете. В прохладном зале ресторана мы вместе пили зеленый чай. Говорил в основном Вячеслав Грибов, Александр Хамазенко иногда поправлял своего старшего товарища.

- Скажите, команды из каких стран участвовали в конкурсе?

- Были мы, немцы, россияне, итальянцы. Из Киева приехала довольно большая делегация. Это шеф-повары ресторанов «Эгоист», «Страдивари», «Лямур». Соревнования проводились в местечке Роял-Мар-Вилладж, в пятизвездочном отеле «Альдемар», наверное, лучшем на всем Крите. Состязались на берегу моря, на площадке амфитеатра для гладиаторских боев, там и стояли поварские столы. На ярусах -- столики для публики, которая, сидя под зонтиками, наблюдала, болела.

- Кто был организатором мероприятия? - Ассоциация кулинаров Греции. Вел фестиваль грек Димитрос и наш актер Анатолий Гнатюк из театра Франка, присутствовал также Борис Бурда. Жюри состояло из 6-7 человек, причем каждый день было новое.

- Сколько всего было номинаций? - Двенадцать: «Горячие блюда из рыбы-меч», «Блюда из темного мяса» (говядина), «Блюда из свинины», «Блюда из теста» (пельмени, вареники и т.д.), «Блюда из теста и овощей» и т.д. Работали целый день под палящим солнцем, с одиннадцати до пяти.

- Какая победа была первой? - Сначала Саша завоевал золото за свой овощной суп. Мы не хотели делать борщи, так как знали, что наши мастера будут готовить их. Поэтому Саша сделал европейский суп. Так вот, есть традиционная подача супа - когда все участники варят его, наливают в тарелочки, оформляют, а потом отправляют на суд жюри. Получилось так, что все принесли блюда в одно время, в результате чего выстроилась очередь. При этом блюдо начинает остывать, покрывается пленочкой, густеет. Поэтому тот, кто первый подает суп, находится в более выигрышном положении, в отличие от того, например, кто приходит пятым. Саша сварил суп, наполнил супницу с черпачком, выложил на дне чистой глубокой тарелки декор – горку из всех овощей, которые там должны были использоваться. И, когда подошла его очередь, он налил суп, украсил все загущенными, уваренными сливками. Члены жюри, разрушившие ложками гарнир, который тут же расплылся по тарелке, такой подход очень понравился.

- Расскажите о курином филе. - Я думал, чем бы удивить публику и жюри. И, учитывая, что дело происходило на Крите, сделал филе в греческом стиле. Гарнир приготовил из мелко нарезанных овощных кубиков, завернул в специально обжаренным способом баклажан, добавил помидоры. Филе распустил, положил на него сыр Фета, брокколи и другие компоненты, завернул все в фольгу, затушил со сливочным маслом. Получился сочный рулет. На подгарнировку сделал картофель по-гречески. Тот, который готовит любая греческая хозяйка – с чесноком, помидорами, оливковым маслом, соком лимона. Утушенный картофель положил на гарнир. Это обеспечило мне золотую медаль. Правда, возникла небольшая накладка. Пока готовил блюдо, отвернулся, греческие помощники случайно выбросили некоторые элементы декора. В итоге стал оформлять тарелку, но не нашел лук, сельдерей и пр. Пришлось придумывать на ходу альтернативные варианты.

- А что там с бараниной? - Баранина была уже на следующий день. Я был обладателем золотой медали, поэтому работал расслабленным. Решил подойти к задаче нестандартно. Все готовили ягненка с ребрами, я сделал баранину в зеленых прованских сухариках с виноградным соусом на красном вине. И, когда жюри обсуждало работы, мнения разделились: или давать золото мне и моему сопернику-греку, но потом решили, что он чуть лучше.

- Был еще суперкубок. - В последний день провели акцию «Черный ящик». Все золотые медалисты должны были получить неизвестные продукты, узнать прямо на месте, что им принесли, обдумать в течение 10-15 минут исполнить это блюдо и представить на суд жюри. Правда, условия немного изменили. Решили, что должна соревноваться команда Греции и команда Украины. Выбрали по четыре человека от команды. Был я, Саша, еще два человека.

Нам принесли щупальца осьминогов, каракатицы, кальмаров, огромные королевские креветки длиной десять-двадцать сантиметров. Я таких вообще никогда в жизни не видел. Была барабулька, лангусты, мидии, ракушки «морские вареники» и т. д. Нам надо было сделать по два образца блюда: одно предоставлялась на суд жюри, другое - для осмотра зрителей. Итого четыре двойных блюда: два салата, два основных блюда, две горячих закуски, два десерта.

На работу дали два часа. Жюри отдыхало все это время, а когда вернулось, получило блюда с номерками, и никто не знал, кем они были приготовлены. Баллы выставляли, как говорится, вслепую. Мы проиграли самую малость - на ноль целых семь десятых балла. Организаторы сказали, что готовы были разделить призовое место. Но кубок решили оставить в Греции. А денежный приз, достаточно крупный, решили поделить.

*** Вячеслав Грибов и Александр Хамазенко оба начали свою карьеру в ресторане гостиницы «Днепр». Только первый - с 1978 года, второй – с 1999. Из разговора с ними я понял, что рецепты приготовления супер-блюд, с которыми они завоевали Крит, спрашивать не имеет смысла: все равно у вас таких нет. А на просьбу поделиться главным секретом, ответили, что все нужно готовить с любовью и во время процесса думать только о хорошем.

Беседовал Алексей Просекин