Ирод и ангелы возле Лукъяновского СИЗО (фоторепортаж)

Если Луценко не идет на праздник - праздник придет к Луценко. Звездный вертеп под Лукъяновское СИЗО привело художественное объединение «Последняя баррикада». "Звездный" - без натяжки, потому что здесь - писатели Подервянский и Ирванец, актеры Бенюк и Нищук, нардепы Доний, Арьев, Геращенко, Стець и Грымчак, музыканты Журавель и Чайка...

Большинству из участников “Звездного вертепа” выпадает почувствовать себя настоящими актерами лишь раз в году – именно во время этого выступления. И пока они входили в образы, на импровизированной сцене уже установили флаги «Последней баррикады», микрофоны и «решетку». Правда, решоток оказалось уж как-то многовато, ввиду соответствующего вида окон СИЗО на фоне.

Руководить действом выпало фольклористу Валерию Гладунцу. “Первую колядку мы будем петь “на мальчика” – сразу сообщил он зрителям и предложил избрать, о ком же будет петься. Героем песни закономерно избрали инициатора похода к СИЗО Дония.

А где пение, там и танцы, поэтому действо быстренько переросло в народные танцы.

“Налетіли паничі, гречаники у печі” – звучали слова песни, пока те, кого фольклористу удалось уговорить “не стесняться”, под “живую” скрипку кружили в танце “Гречаники”.

Ну, а для старинного мужского танца “Аркан” добровольцев найти было уже легче. Присоединился к забаве и журналист Егор Соболев...

“Это боевой украинский танец под Лукъяновским СИЗО – это очень символический танец...” – отметил с импровизированной сцены Олесь Доний.

А пока публика апплодировала смелым танцовщикам, за процессом пристально следили несколько сотрудников милиции, которые предусмотрительно расположились в разных точках вокруг участников праздника.

Потом место на сцене заняла группа “Телери”. В традиционных для Маланки образах Черта, Смерти, Ирода и Козла исполнили щедривки и авторские песни.

«Через пітьму, через тумани світить мені зіронька мала» - символично под СИЗО звучали слова...

И все же главное внимание публики сосредоточено на участниках “Звездного вертепа”. В осовремененных и традиционных костюмах появились они, готовясь к выходу на сцену.

Некоторые наряды были настолько реалистичными, что новоиспеченным актерам даже пригрозили ответственностью за их ношение. “Там стоит начальник милиции – будет ответственность за ношение формы”. - "А я ему сказал, что это не форма, а сценический костюм. Я же не ношу ее, я на сцену пришел. Я со сцены - и сниму” – объяснил народный депутат из фракции НУ-НС Владимир Арьев, который в «Звездном вертепе» получил роль “Мента №3” и нарядился в настоящую форму “беркутовца”.

Пока на сцене еще пели песни фольклорные коллективы, “Звездный вертеп” охотно комментировал свой “актерский” опыт. В частности, журналист Роман Чайка, который так же, как и Арьев, в вертепе – “мент”, в прошлом году был Чертом. “Вместе с Арьевым, он тоже был чертом. В этом году режим изменился. В связи с наступлением советского режима фашизма и образы меняются” – заметил Чайка.

Народный депутат Украины от НУ-НС Ирина Геращенко, которая в этом году впервые присоединилась к “Звездному вертепу”, выступила в роли пастушка. “Роль мне соответствует. Это наменее агрессивная здесь роль” – порадовалась она и прибавила, что это отвечает ее мироощущению.

“Я был Смертью, был Царем... я уже забыл, кем я был... А затем я был Казаком, был Махно, а теперь я снова Махно – мне понравилось” – поделился своим многогранным опытом сказочник Сашко Лирник, который выступил автором сценария нынешнего вертепа.

Повторял с бумажки свои реплики, курил и пил кофе народный депутат от НУ-НС и просто “Воин УПА” Юрий Стець. “Я каждый год играю Воина УПА и эту роль я никому не отдаю... я из лемков и это не одежда, это в сердце” – вступился за “свое” Стець.

... На сцене студенческий вертеп, организаторы между тем раздают символические календари “Юрию Луценко в День рождения и другим политзаключенным от побратимов”. В этом варианте календаря на 2012 год есть месяцы “Йолопень”, “Умикнень”, “Єврень”, “Виборень”...

Одним из авторов идеи снизу на календаре значится Владимир Арьев. Говорит, Луценко свой подарок видел...

Немного опоздал на вертеп актер Богдан Бенюк. Как только он появился, на него набросились организаторы, чтобы быстро одеть для роли. В шляпе с пейсами актер вместе с Евгением Нищуком в наряде “Ангела” запел “Щедрий вечір”.

Наконец подошла очередь и главных актеров выступить. По очереди каждого из них объявил писатель Лесь Подервянский – “Царь П.” в вертепе... Музыкант Юрко Журавель – “Царь Ж.”, писатели Андрей Кокотюха и Светлана Поваляева - “Царь К.” и “Пастушок №2”, Олесь Доний – “Мент №1”, писатель Александр Ирванец – “Ирод”, поэт Артем Полежака – “Черт”, депутат Юрий Грымчак – “Шахтер”...

Автор сценария сдобрил текст ироническим словцом. “... На плакатах, на білбордах – всюди Іродова морда ” – звучало из уст “Пастушка” - Светланы Поваляевой.

... По приказу Ирода милиционеры задержали позитивных героев вертепа, Коммерсант-Бенюк пристыдил и наставил злодеев на ум, а спас всех Черт, к которому Ирод обратился за помощью. Рогатый сначала вынудил царя подписать "определенный" контракт, а затем потянул его в ад...

В заключение политики, актеры, писатели призвали разгонять нечисть и творить любовь. “ Ой Радуйся, Земле! Син Божий Народився!” – этими словами Звездный Вертеп закончил "гастроли" под СИЗО.

Татьяна Поляковская, фото Андрея Скакодуба, УНИАН