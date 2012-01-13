Янукович жалуется, что мир Украину критикует, но не помогает
Ищут альтернативные источники
Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа по оптимальным ценам.
Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Мы ищем сейчас альтернативные источники поставок газа, безусловно, по более низким ценам», - сказал глава государства.
В то же время, заметил В.ЯНУКОВИЧ, вопрос цены на газ в настоящее время как в Украине, так и за ее границами, «очень серьезно политизирован».
«Но сегодня еще никто из тех, кто нас критикует, не предложил нам помощь. Никто. Ни одна страна, ни с востока, ни с запада. И мы наедине сегодня остаемся с этой проблемой», - подчеркнул Президент.