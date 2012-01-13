Янукович жалуется, что мир Украину критикует, но не помогает

18:20, 13 января 2012
Политика
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Ищут альтернативные источники

Украина активно ищет альтернативные источники поставок газа по оптимальным ценам.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы ищем сейчас альтернативные источники поставок газа, безусловно, по более низким ценам», - сказал глава государства.

В то же время, заметил В.ЯНУКОВИЧ, вопрос цены на газ в настоящее время как в Украине, так и за ее границами, «очень серьезно политизирован».

«Но сегодня еще никто из тех, кто нас критикует, не предложил нам помощь. Никто. Ни одна страна, ни с востока, ни с запада. И мы наедине сегодня остаемся с этой проблемой», - подчеркнул Президент.

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