В Верховном Суде приветствуют появление проекта нового УПК

Судьи Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины положительно оценивают факт внесения Виктором Януковичем проекта нового Криминального процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщил заместитель Председателя Верховного Суда Украины - секретарь Судебной палаты по уголовным делам Анатолий Редька, которого со ссылкой на пресс-службу ВС цитирует "Закон и Бизнес".

По словам господина Редьки, такая позиция судей предопределена тем, что действующий УПК устарел, отдельные его положения уже не отвечают потребностям общества и европейским стандартам.