Президент Европарламента: Тимошенко должна быть освобождена

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК заявляет, что освобождение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из-за решетки и завершение переговоров относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом является обязательными предпосылками для последующих европейско-украинских отношений.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом Е.БУЗЕК написал на своей странице в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей Интернета об ожиданиях, связанных с делом Ю.ТИМОШЕНКО и перспективой ее участия в парламентских выборах 2012 года

"Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна быть освобождена. Мы должны завершить наши переговоры относительно Соглашения об ассоциации. И первое, и второе являются необходимыми предпосылками для развития отношений между Украиной и ЕС и для того, чтобы построить в Украине систему по демократическим правилам", - написал Е.БУЗЕК.