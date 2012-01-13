ПР наотрез отказывается поддерживать Шевченко

Фракция Партии регионов не поддержит кандидатуру народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Андрея ШЕВЧЕНКО на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ, комментируя заявление фракции «БЮТ-Батькивщина» о повторном выдвижении кандидатуры А.ШЕВЧЕНКО на должность председателя комитета по свободе слова, с которой его сегодня отозвали.

По словам А.ЕФРЕМОВА, вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя комитета обсуждался раньше на заседаниях Согласительного совета, и руководители фракции «БЮТ-Батькивщина» говорили, что предложат другую кандидатуру.

«Почему они решили действовать другим способом - мы не знаем. Но кандидатуру того человека, который не справился со своими обязанностями, мы поддерживать не будем. Мы не будем принимать участие в этом спектакле», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ заверил, что большинство поддержит любую другую кандидатуру от оппозиции на должность председателя комитета по свободе слова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, Верховная Рада отозвала А.ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 10 внефракционных и один член группы «Реформы ради будущего». Фракция «БЮТ-Батькивщина» не дала ни одного голоса.

Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные».

Во время обсуждения вопроса докладчик - первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО обвинила А.ШЕВЧЕНКО не только в нарушении работы во главе комитета, но и в том, что он, проживая в центре Киева, сохранял за собой комнату в гостинице «Киев», пользовался служебным автомобилем на протяжении месяца во время пятого созыва ВР, несмотря на то, что сложил депутатские полномочия и т.п.

После голосования лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция предлагает парламенту рассмотреть кандидатуру А.ШЕВЧЕНКО на должность председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации.