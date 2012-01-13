Донецкие чернобыльцы обратятся в Европейский суд

Донецкие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС намерены обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления прежних размеров своих пенсий, установленных в предусмотренном законом судебном порядке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из членов инициативной группы протестующих в Донецке чернобыльцев Владимир СУМАРОКОВ, который 12 января участвовал в массовом собрании ликвидаторов у здания регионального управления Пенсионного фонда.

По его словам, сегодня более 200 чернобыльцев собрались вместе, чтобы выяснить фактическую ситуацию по выплатам пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС и согласовать свои намерения по коллективному обращению в Европейский суд по правам человека.

«У нас в Украине не выполняются ни нормы «Чернобыльского закона», ни решения судов, которые никто не отменял. А нормы «Чернобыльского закона» говорят о том, что во всех случаях пенсия инвалидов-чернобыльцев I группы не должна быть ниже десяти минимальных пенсий по возрасту; инвалидов II группы – восьми минимальных пенсий по возрасту и инвалидов III группы – шести минимальных пенсий по возрасту», – сказал В.СУМАРОКОВ.

Однако, подчеркнул чернобылец, сегодня пенсия ликвидаторов аварии начисляется, исходя из размеров прежней заработной платы. «Оказалось, что почти 90% инвалидов-чернобыльцев с 1 января фактически потеряли свою пенсию», – заявил он.

При этом В.СУМАРОКОВ отметил, что шахтеры, которые направлялись на ликвидацию аварии с угольных предприятий, «не потеряли в пенсиях», а те, кого направляли от военкомата, – получили в январе в несколько раз уменьшенную пенсию. «У многих ликвидированы справки о первичном пребывании на ЧАЭС, и люди не могут восстановить свою зарплату. Потому что они в 1986-1987 годах были на станции, но по приезду сдали справки о своем пребывании на ЧАЭС, о заработной плате, а через 3 года эти справки были ликвидированы. И сейчас мы эти справки фактически не можем восстановить ни через архив, ни через Министерство обороны. Справки сохранились у горняков, потому что они оставались на шахте», – объяснил чернобылец.

При этом он добавил, что «все ликвидаторы тогда были в равных условиях радиационного заражения, а сегодня получают по-разному: либо чуть больше 1 тыс. грн., либо больше 8 тыс. грн».

«Мы начали работать с юристами по обращению в Европейский суд по правам человека, и, я надеюсь, что к концу месяца мы все-таки все судебные решения, которые сегодня на руках у чернобыльцев, вышлем, и будем ждать результата», – сказал В.СУМАРОКОВ.

Чернобылец также подчеркнул, что Конституционный суд Украины только признал конституционным Закон о бюджете, но нигде не сказано, что он отменил решения судов по пенсиям. «Да и Конституция Украины гарантирует обязательное выполнение решения судов на всей территории страны. Никто эту норму не отменял», – заявил активист.

Справка УНИАН. в Донецке чернобыльцы с 14 ноября 2011 года пикетировали Управление Пенсионного фонда в области, требуя выплатить им законные пенсии в полном объеме.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста возле облуправления ПФУ из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции согласно решению суда о запрете акции без предупреждения демонтировали палатки, в которых голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское.

29 ноября на месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной админсуд снова вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию.

11 декабря по итогам переговоров большая часть чернобыльцев согласилась на предложенные условия власти прекратить акцию, получив гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года. Они добровольно демонтировали свои палатки.

Вместе с тем, группа чернобыльцев не согласилась на предложенную властью компенсацию пенсий. Их палатку демонтировали силой.

Конституционный Суд Украины 26 декабря 2011 года принял решение по делу по конституционному представлению народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 раздела VII «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В частности, КС определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства. КС признал конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, скандировали: «Позор!».

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в частности социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение состава и объема существующих прав и свобод».