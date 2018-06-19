Украина получит еще одного политического беженца - Авакова?

Прокуратура Харьковской области, проверив по обращению нынешнего бело-голубого руководства ОГА правомерность земельных операций в 2009 году, выявила факт незаконного изменения целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн. Говорят, что документы подписал лично Аваков.



Информацию о деле Авакова пресс-служба прокуратуры области обнародовала вчера вечером, при этом еще утром начальник отдела защиты интересов граждан и государства в сфере земельных отношений прокуратуры области Александр Мельник провел получасовую пресс-конференцию, на которой никак не упомянул о проблемах с законом оранжевого экс-губернатора.



Согласно официальному сообщению, прокуратура области по обращению Харьковской облгосадминистрации от 3 января 2012 года «провела проверку относительно противоправных действий бывшего председателя ОГА» при подписании и выдаче одному из обществ с ограниченной ответственностью государственных актов на право собственности на земельные участки.



По результатам проверки «в отношении служебных лиц облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема» (фамилии не указываются) прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения в течение 2009 года земель государственной собственности. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, злоупотребление властью или служебным положением).



По информации начальника Главного юридического управления облгосадминистрации Константина Прокопьева, вследствие незаконных действий должностных лиц Харьковской облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области в 2009 году было незаконно изменено целевое назначение земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения (пашня) общей площадью почти 55 гектаров стоимостью более 5,5 млн. грн. Государственные акты, на основании которых предприятие стало собственником земли, были подписаны лично бывшим главой Харьковской облгосадминистрации Аваковым.



По уголовному делу экс-губернатора началось следствие, которое сразу взяло на контроль руководство прокуратуры области.



Информация о возбуждении уголовного дела против Авакова застала врасплох областную организацию ВО «Батькивщина» (Аваков возглавляет ее с 21 апреля 2010 года). Заместитель председателя Валерий Дудко, комментируя УНИАН сообщение о возбуждении уголовного дела, подчеркнул политическую мотивированность уголовного дела Авакова.



«Это однозначно политически мотивированное дело», - заявил он. Дудко отметил, что ему «это напоминает общий алгоритм действий нынешней власти, который заключается в одном и том же - привлекать к уголовной ответственности за управленческие решения». «За управленческое решение привлекать руководителя к ответственности можно лишь в том случае, если за этим стоит корыстная выгода. Лично Аваков за это ничего не получил, то есть человек не пойман на факте, и вряд ли судебные структуры смогут доказать обратное», - сказал заместитель Авакова.



При этом Дудко привел пример судебных процессов над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и несколькими министрами прежнего правительства, которые «никому ничего не доказали». «Другими словами, это "дело Тимошенко" в харьковском регионе, на харьковской земле», - подытожил он.



В парторганизации подтвердили информацию о выезде Авакова за границу. «В связи с политическими преследованиями и опасностью расправы Харьковская областная организация "Батькивщины" приняла решение о необходимости выезда Авакова за границу», - сообщил собеседник агентства.



Сегодня отреагировали на возбуждение уголовного дела сам экс-губернатор и его однопартийцы. Аваков в своем блоге в «Украинской правде» заявил, что для него информация об уголовном деле была «и неожиданной, и ожидаемой одновременно». «Всё это время власть искала повод для еще более грубой атаки. Повода придумать не смогли, зато изменилась ситуация - в нынешних украинских реалиях правоохранители под прямым политическим патронажем наработали схемы преследования несогласных. Без доказательств, логики, с нарушением всех процедур, принятых в юриспруденции демократических стран, грубо, по праву сильного выносятся сфабрикованные дела и оглашаются приговоры», - отметил Аваков.



Экс-губернатор сообщил, что его адвокат зайдет в прокуратуру Харьковской области и ознакомится с «совершенно неизвестными и непонятными обвинениями». «Впрочем, никаких иллюзий относительно органов юстиции в нашей стране у меня нет. Но попробуем корректно придерживаться процедуры», - отметил Аваков.



«А пока я хочу заявить: ни это новое дело, ни нападки на моих родных, друзей, соратников - меня не сломят. Я никогда не стану жить в их моральных императивах. Я никогда не примирюсь с порочной системой, которая складывается в стране», - подчеркнул оптимистично Аваков.



В то же время пресс-секретарь Авакова Наталья Стативко заявила, что «глава области не подписывает государственные акты на землю - он по своим должностным обязанностям не имеет таких полномочий». Стативко акцентировала на абсурдности выдвинутых против Авакова обвинений. «Все это выглядит, как политически направленная акция, - сказала Стативко. - Властям выгодно сфабриковать хоть какое-нибудь дело против Авакова именно сейчас для ослабления оппозиции в Харькове, ставшем центром борьбы за демократию в Украине».



В заявлении президиума политсовета «Батькивщины», зачитанном в парламенте народным депутатом Украины Владимиром Филенко, уголовное дело против Авакова названо «ярким свидетельством политического террора» в Украине и связано с переводом лидера партии Юлии Тимошенко в Качановскую исправительную колонию в Харьков.



«Харьковская областная администрация обратилась в областную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности Арсена Авакова 3 января - в первый рабочий день после того, как Юлия Тимошенко была переведена в Качановскую колонию. Совершенно очевидно, что дело против Арсена Авакова возбудили, чтобы запугать людей, которые вышли на протест под стены колонии, где незаконно и безосновательно удерживают лидера оппозиции Юлию Тимошенко. Кроме того, таким образом власти пытаются ослабить координацию работы партии в Харькове, где Аваков имеет колоссальную поддержку и где у него незаконно отобрали победу на выборах мэра», - подчеркнули в "Батькивщине", также добавив, что только «бойкот и международная изоляция, а также блокирование банковских счетов действующих руководителей» могут прекратить «политически мотивированные преследования украинских оппозиционеров».



Впрочем, по собственной информации УНИАН, Аваков выехал за границу, возможно, в Италию, еще осенью, когда интерес к его бизнес-структурам проявили правоохранительные органы.



Впервые в поле зрения милиции структуры Авакова попали в середине лета. 7 июля бойцы спецотряда «Беркут» заблокировали вход в помещение по адресу: улица Сумская, 88, принадлежащее структурам экс-председателя ОГА. Следователи проводили обыск около 17 часов. Комментируя ситуацию, Юлия Тимошенко заявила журналистам, что обыск в офисе «Батькивщины» в Харькове ведется с целью его ликвидации.



9 июля в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области журналистам сообщили, что обыски в помещениях, принадлежащих структурам Авакова, санкционированные судом, проводились в рамках возбужденного уголовного дела и связанные с делом о «мошенническом завладении» земельным участком площадью около 700 га на территории одного из поселковых советов Харьковской области.



По данным облуправления милиции, в 2008 году неизвестные лица обманом завладели земельным участком, находившимся в аренде одного из частных предприятий, и совершили с ним многочисленные незаконные сделки. Как установили следователи, все предприятия, в чью пользу позже были переданы указанные земельные участки, зарегистрированы по адресу: Харьков, ул. Сумская, 88. В милиции также опровергли «политический подтекст проведенных следственных действий».



В середине сентября после проведенных следственных действий по этому уголовному делу милиция задержала трех человек, включая председателя правления АО «Инвестор» (структура Авакова) Андрея Перееденко. В конце ноября милиция объявила в розыск еще двух сотрудников АО «Инвестор», в том числе председателя наблюдательного совета АО «Инвестор», доверенное лицо Авакова Геннадия Гаевого.



В это же время Аваков начал продавать своих медиаактивы и торговые предприятия. 12 июля глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин подтвердил покупку своей женой Аллой Добкиной 25% акций харьковского телеканала «7 канал», ранее принадлежавших Авакову.



Сейчас можно с уверенностью сказать, что для харьковчан возбужденное уголовного дела против Авакова не стало неожиданностью. У экс-губернатора не сложились дружеские отношения с руководством облгосадминистрации, его бизнес-структуры постоянно находятся в поле зрения правоохранителей и сам он уже давно уехал за границу. После того, как экс-губернатор начал продавать свои активы, всем стало ясно, что свою дальнейшую судьбу с Харьковом Аваков не связывает. Возвращаться он также не спешит. Вероятно, в ближайшее время прокуратура объявит в розыск беглого экс-губернатора, но тогда Украина получит еще одного политического беженца. Вопрос тогда останется только в том, какая страна захочет принять Авакова.



Справка УНИАН. Арсен Аваков был назначен главой Харьковской облгосадминистрации 4 февраля 2005 года и, отбыв полную каденцию, 9 февраля 2010 года подал в отставку на основании ч. 3 ст. 31 Закона Украины "О государственной службе" (принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе). В октябре 2010 года Аваков избран депутатом Харьковского областного совета. С 21 апреля 2010 года возглавляет Харьковскую областную организацию партии ВО «Батькивщина».



Юрий Ларин