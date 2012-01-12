Нардепы видят, что власть Черкасс ведет «антипрезидентскую политику»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО обратились в парламентский комитет по вопросам здравоохранения с просьбой рассмотреть на своем заседании вопрос о законности решения о реорганизации Черкасского роддома.

Об этом они заявили сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в декабре он вместе с народными депутатами И.ГЕРАЩЕНКО и Игорем ЕРЕСЬКО направили генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО запрос относительно законности реорганизации Черкасского роддома № 2 путем присоединения его к роддому № 1. В своем запросе народные депутаты сообщили, что по этому поводу к ним обратился трудовой коллектив Черкасского роддома № 2, который сообщил, что в августе 2011 г. Черкасский городской совет своим решением прекратил деятельность Черкасского роддома № 2 путем реорганизации (присоединения) к Черкасскому роддому № 1.

Как отмечается, это решение вызвало непонимание и неприятие как медиков, так и общественности, ведь реорганизация или объединение роддомов № 1 и № 2 фактически означает ликвидацию последнего, поскольку в новом уставе «объединенного» родильного дома, разработанном работниками Черкасского горисполкома, нет никакого упоминания о помещении и базе роддома № 2.

«Ту информацию, которую мы получили, иначе как ложь позиционировать трудно», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Он процитировал ответ, в котором сказано, что после встречи с коллективом Черкасского роддома №2 «предложения коллектива изучены и учтены». В то же время, по словам вице-спикера, такие заявления вызывают сомнения, поскольку «мы каждый день общаемся и знаем, что фактически речь идет о ликвидации медицинского заведения, увольнении людей и т.п.».

«Мы считаем, что такими действиями большинство Черкасского областного совета, областная администрация и городской совет Черкасс ведут выразительную антипрезидентскую политику. Поскольку Президент неоднократно заявлял, что выступает за улучшение качества медицинской помощи, в том числе и в части доступа беременных к высококачественным медицинским услугам», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также напомнил, что вчера министр здравоохранения получил очередное предупреждение от Президента относительно срыва реформы.

«Нас беспокоит ситуация, когда фактически под эгидой улучшения условий, условия серьезно ухудшаются. Поэтому мы обратились в профильный парламентский комитет и надеемся, что Комитет проведет специальное заседание, на которое пригласит руководство Черкасского городского совета и областной администрации, представителей министерства и роддома, чтобы на уровне парламента понять, кто и почему обманывает в этой ситуации. Это последний механизм, который остается до жестких акций протеста», - сказал Н.ТОМЕНКО.