Газпром: вопрос об уменьшении объемов газа Украиной не поднимался вообще

ОАО «Газпром» заявляет, что Украина не ставила вопрос об изменении контрактного объема поставок газа на 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

По словам официального представителя ОАО «Газпром» Сергея КУПРИЯНОВА, «никакие документы об изменении объемов поставки российского газа в Украину не подписывались. При этом особенно хотелось бы подчеркнуть, что вопрос об уменьшении объемов на многочисленных переговорах о снижении с 2012 года цены на российский газ украинской стороной не поднимался вообще».

В сообщении отмечается, что контракт купли-продажи газа в 2009-2019 годах, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», возможности изменения объемов закупки газа в одностороннем порядке не предусматривает.

«В соответствии с п. 2.2.3. контракта, «годовое контрактное количество (ГКК) … может быть изменено по соглашению сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующего года поставки. Соглашение сторон по вопросу изменения ГКК должно быть совершено в письменной форме...», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

11 января 2012 года глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19 января 2009 между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.