Из-за резонансного ДТП полетят головы двух милицейских «шишек»?

Уголовное дело о резонансном ДТП в Хмельницкой области 31 декабря сегодня передадут в Генеральную прокуратуру Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, по делу “есть много противоречий, нарушений законодательства, служебной небрежности, сокрытие определенных фактов”.

“Эти все новые обстоятельства, которые установлены Главным следственным управлением, дают сейчас возможность, да и необходимость, передать все материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру Украины. И там в дальнейшем будет решаться, кто дальше будет проводить следствие. И, кроме ст. 286 ч.2, возможно, появятся и другие уголовные дела по уже другим служебным преступлениям”, - сказал В.ПОЛИЩУК.

По его словам, дело в прокуратуру должно быть передано уже сегодня.

“Но комиссия, которая состоит из работников Департамента внутренней безопасности и Инспекции личного состава, продолжает работать. И не исключено, что в ближайшее время вы узнаете о серьезных кадровых изменениях в руководстве Тернопольской области, имеется в виду милиция, и Хмельницкой области. По крайней мере, руководитель Тернопольской милиции уже написал соответствующий рапорт на имя министра внутренних дел, и сейчас решается вопрос о его увольнении из органов внутренних дел”, - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он сообщил, что за рулем автомобиля, который совершил наезд на ВАЗ, а результате чего погиб один человек и двое получили телесные повреждения, был работник ГАИ. Сам автомобиль арендовала Тернопольская областная госадминистрация.

“На этом автомобиле ехали определенные должностные лица Тернопольской областной администрации в определенный пункт назначения. Потом они поехали по своим делам, а работник милиции должен был вернуть этот автомобиль в Тернополь”, - сказал В.ПОЛИЩУК.

Работник ГАИ, который был за рулем, вызвал «скорую помощь» на месте ДТП, но не дождался ее и следственно-оперативную группу, определенное время скрывал факт ДТП, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места происшествия скрылся.

1 января 2012 года в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в автомобиле Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей супругой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и сообщила, что В.ХОПТЯН вместе с супругой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и автомобиль возвращен владельцам, сообщили в УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

5 января уголовное дело по факту ДТП в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, было передано в Главное следственное управление МВД Украины.