Левочкин - о Тимошенко: это вызывает печаль, но есть неотвратимость наказания

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН опровергает заявления представителей оппозиции о том, что власти хотят убить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Бесспорно, это неправда», - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно выражал сожаление по поводу ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все, что происходит, вызывает печаль у каждого человека, но есть неотвратимость наказания, и это записано во всех соответствующих законах Украины», - сказал С.ЛЕВОЧКИН, подчеркнув, что человек, совершивший преступление, должен быть наказан.

Он также напомнил, что газовые контракты, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году, причинили Украине большой ущерб.

«Сейчас подходят дни, когда мы будем «отмечать» трехлетие подписания газовых соглашений. Если подсчитать за эти три года ориентировочные убытки, которые понесло Украинское государство, то они составляют 12-15 млрд. долл.», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

При этом он отметил, что 12-15 млрд. долларов - по очень осторожным подсчетам.