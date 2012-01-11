Cуд перенес рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кучмы
Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины, адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО на решение Печерского районного суда столицы, который признал незаконным постановление ГПУ о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня в начале судебного заседания объявила коллегия судей Апелляционного суда, объяснив, что материалы дела поступили в суд лишь 5 января, и включают много томов, поэтому суд не успел с ними ознакомиться.
В свою очередь, В.ТЕЛИЧЕНКО, журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ, который фигурирует по делу как потерпевший, адвокаты экс-охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО согласились с предложением суда, отметив, что они также не успели ознакомиться с дополнениями возражений стороны защиты экс-президента, поскольку узнали об их существовании лишь вчера.
Учитывая мнения сторон-участниц процесса, суд объявил перерыв в судебном заседании до 9.20 20 января.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте 2011 года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.
14 декабря Печерский райсуд решил, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.