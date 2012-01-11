Суд решил, что цена земли в Межигорье - информация конфиденциальная

Суд отказал в удовлетворении иска Интернет-издания "Украинская правда" к Вышгородской райадминистрации Киевской области относительно обнародования цены, которую заплатил государству Президент Виктор ЯНУКОВИЧ за земельный участок в "Межигорье".

Об этом сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение принял судья Киевского окружного административного суда Виталий ЩАВИНСКИЙ.

"Суд считает, что Вышгородской районной администрацией правомерно отказано истцу в предоставлении информации. Суд постановил: в удовлетворении иска отказать", - говорится в решении суда.

Суд приравнял к "конфиденциальной" информацию о цене земельного участка, который В.ЯНУКОВИЧ приобрел у государства на территории "Межигорья".

"Судом установлено, что истец ("Украинская правда") не получала согласия у ЯНУКОВИЧА на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о нем", - говорится в решении суда.

"Судом не может подвергаться сомнению юридическое право истца на доступ к публичной информации. В то же время, это право истца не может реализовываться путем нарушения конституционного права третьего лица на недопустимость сбора и распространения конфиденциальной информации о нем", - также сказано в решении суда.

"Возможность получения информации о лице, в том числе и публичном, без его согласия обусловливается не произволом других лиц или органов государственной власти, а может быть реализована в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека", - отмечается в решении суда.

Как известно, «Украинская правда» подала иск к Вышгородской райадминистрации после отказа РГА предоставить договор купли-продажи В.ЯНУКОВИЧЕМ земельного участка в "Межигорье".

"Украинская правда" неоднократно обращалась в Вышгородскую РГА с запросом на основании закона "О доступе к публичной информации" сообщить, по какой цене В.ЯНУКОВИЧ выкупил у государства в течение 2010 года земельный участок площадью 1,76 га внутри "Межигорья".

Именно этот участок принадлежит непосредственно В.ЯНУКОВИЧУ. Остальные 135 гектаров "Межигорья" находятся в аренде у других структур - фирмы "Танталит" и благотворительного фонда "Возрождение Украины".

В связи с отказом суда первой инстанции в удовлетворении иска "Украинская правда" подала апелляцию на данное решение.

Юридическую помощь "Украинской правде" в этом процессе предоставляет Институт медиа-права.